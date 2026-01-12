Без языка агрессора: в Раде предлагают запретить русский в частных школах

Народные депутаты предлагают внести изменения в закон "О полном общем среднем образовании" и запретить использование языка государства-агрессора в частных школах. Соответствующий законопроект №14361 уже опубликован на сайте Верховной Рады.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на карту законопроекта.
Сейчас частные школы могут самостоятельно определять язык обучения (часть 10 статьи 5 закона). Авторы законопроекта предлагают добавить уточнение о русском языке.
"За исключением языка, который является государственным (официальным) языком государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом", - говорится в законопроекте.
По словам депутатов, это должно сделать невозможным преподавание в частных заведениях на русском языке, повторяя подход к дошкольному образованию, где подобные изменения вступили в силу с 1 января 2025 года.
Среди авторов законопроекта №14361 - депутаты:
В пояснительной записке к законопроекту отмечают, что по данным МОН в 2023/2024 учебном году 98,41% школ Украины проводили обучение на украинском языке, по сравнению с 95,43% перед началом полномасштабного вторжения. Это свидетельствует о значительном прогрессе в обеспечении функционирования украинского языка в образовательном пространстве.
В то же время в 8 областях функционируют школы, где занятия ведут на языках национальных меньшинств или коренных народов, а украинский язык преподается как отдельный предмет. В частности:
Использование языков национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, не противоречит международным обязательствам Украины и обеспечивает надлежащую защиту прав таких громад.
"До начала полномасштабной войны в 2021/2022 учебном году насчитывалось 55 заведений с обучением на русском языке в восьми областях. После начала агрессии осталось только одно частное заведение в Днепропетровской области (44 ученика) и одно частное заведение в Харьковской области, где в 16 классах обучение проводится на русском языке с изучением украинского как отдельного предмета", - пишут авторы законопроекта.
Читайте также о том, что в Киеве журналисты обнаружили подпольную школу при монастыре Украинской православной церкви Московского патриархата. В ней детей учили на русском по советским учебникам, что вызвало общественный резонанс. После огласки о подпольной школе за дело взялось СБУ.
Ранее мы писали о том, по данным Уполномоченного по защите государственного языка, школы в Киеве значительно реже начали использовать украинский в образовательном процессе. Почти четверть учителей сейчас ведут на русском уроки, и лишь 18% учеников общаются исключительно на украинском. Это на 10% меньше, чем в прошлом 2025 году.
Добавим, что в большом интервью РБК-Украина языковой омбудсмен Елена Ивановская отметила, что "языковой закон" требует доработки, в частности относительно норм функционирования украинского в образовательной сфере, прежде всего во внешкольных кружках, спортивных секциях и частных заведениях. По ее словам, профильный комитет уже занялся этим вопросом.
Читайте также о том, что опрос весной 2025 года показал, что 38% украинцев считают, что русский язык нужно изучать в школах. В то же время в 2019 году эту идею поддерживали 81% опрошенных.