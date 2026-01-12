Без языка агрессора: в Раде предлагают запретить русский в частных школах

Что предлагают изменить

Сейчас частные школы могут самостоятельно определять язык обучения (часть 10 статьи 5 закона). Авторы законопроекта предлагают добавить уточнение о русском языке.

"За исключением языка, который является государственным (официальным) языком государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом", - говорится в законопроекте.

По словам депутатов, это должно сделать невозможным преподавание в частных заведениях на русском языке, повторяя подход к дошкольному образованию, где подобные изменения вступили в силу с 1 января 2025 года.

Кто инициирует законопроект

Среди авторов законопроекта №14361 - депутаты:

Наталья Пипа ("Голос");

Игорь Гузь (группа "За будущее");

Владимир Вятрович ("Европейская солидарность").

Какая сейчас "языковая" ситуация в школах

В пояснительной записке к законопроекту отмечают, что по данным МОН в 2023/2024 учебном году 98,41% школ Украины проводили обучение на украинском языке, по сравнению с 95,43% перед началом полномасштабного вторжения. Это свидетельствует о значительном прогрессе в обеспечении функционирования украинского языка в образовательном пространстве.

В то же время в 8 областях функционируют школы, где занятия ведут на языках национальных меньшинств или коренных народов, а украинский язык преподается как отдельный предмет. В частности:

Днепропетровская - 0,125% заведений;

Закарпатская - 18,8%;

Львовская - 0,37%;

Одесская - 2,47%;

Харьковская - 0,16%;

Хмельницкая - 0,38%;

Черновицкая - 18,8%;

Киев - 0,36%.

Использование языков национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, не противоречит международным обязательствам Украины и обеспечивает надлежащую защиту прав таких громад.

"До начала полномасштабной войны в 2021/2022 учебном году насчитывалось 55 заведений с обучением на русском языке в восьми областях. После начала агрессии осталось только одно частное заведение в Днепропетровской области (44 ученика) и одно частное заведение в Харьковской области, где в 16 классах обучение проводится на русском языке с изучением украинского как отдельного предмета", - пишут авторы законопроекта.