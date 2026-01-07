СБУ взялася за підпільну школу при монастирі в Києві після розслідування журналістів

Діти навчаються у підпільній школі при монастирі УПЦ МП (фото: Офіс Генерального прокурора)

Правоохоронці розслідують діяльність незаконної школи на території монастиря в Києві. Там дітей навчали за радянськими підручниками та змушували співати пісні часів СРСР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал Офісу Генерального прокурора.

Пропаганда СРСР серед дітей Приводом для кримінального провадження стало розслідування журналістів проєкту "Слідство.Інфо". Вони з'ясували, що на території монастиря в Голосіївському районі Києва працював закритий навчальний заклад. За оприлюдненою інформацією, у цій школі використовували старі радянські підручники та залучали вихованців до виконання радянських пісень. Що з’ясовує слідство Справу відкрили за статтею про виготовлення та поширення комуністичної символіки та пропаганду тоталітарного режиму (ч. 1 ст. 436-1 ККУ). Наразі правоохоронці встановлюють: Хто організував школу та як вона фінансувалася. Чи відвідували діти офіційні державні школи. Хто саме викладав у цьому закладі. Процесуальне керівництво здійснюють ювенальні прокурори, а слідство веде СБУ у Києві та області.