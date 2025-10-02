Мова, міграція та дрони: ПАРЄ описала стратегію Росії проти Європи

"У нинішній війні Росія переписала саме поняття "зброї". Асамблея вже визнала використання Росією міграції як зброї та її спроби дестабілізувати демократичні суспільства шляхом експлуатації чи перебільшення уявних проблем меншин і зловживання статусом російської мови. Ці атаки також підірвали економічну стійкість і посилили суспільні розколи на всьому континенті", - йдеться в резолюції, яку ПАРЄ ухвалила одноголосно.

Також в документі відзначено посилення російських гібридних атак на європейські країни, зокрема через вторгнення літаків у повітряний простір держав-членів Ради Європи та появу дронів поблизу критичної інфраструктури та військових об'єктів.

"Росія відповіла на дипломатичні зусилля з припинення її повномасштабної агресивної війни проти України шляхом ескалації нападів", - підкреслюється в резолюції.

У зв'язку з цим, ПАРЄ закликає "розробити немілітарні відповіді на порушення повітряного простору та пов’язані загрози - паралельно з адекватними військовими відповідями, коли це необхідно", а також захищати виборці процеси від іноземного втручання та пропаганди, допомагати країнам, які стали об'єктами таких атак тощо.

"Росії слід протистояти, і зрештою її має бути переможено", - заявив під час дебатів автор резолюції, депутат з Румунії Юліан Булай.