Мова, міграція та дрони: ПАРЄ описала стратегію Росії проти Європи

Росія використовує теми міграції та мови як зброю проти Європи. Загальний рівень російської загрози для європейського континенту зростає.
Про це йдеться в резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи "Росія: нові загрози європейським демократіям", повідомляє кореспондент РБК-Україна.
"У нинішній війні Росія переписала саме поняття "зброї". Асамблея вже визнала використання Росією міграції як зброї та її спроби дестабілізувати демократичні суспільства шляхом експлуатації чи перебільшення уявних проблем меншин і зловживання статусом російської мови. Ці атаки також підірвали економічну стійкість і посилили суспільні розколи на всьому континенті", - йдеться в резолюції, яку ПАРЄ ухвалила одноголосно.
Також в документі відзначено посилення російських гібридних атак на європейські країни, зокрема через вторгнення літаків у повітряний простір держав-членів Ради Європи та появу дронів поблизу критичної інфраструктури та військових об'єктів.
"Росія відповіла на дипломатичні зусилля з припинення її повномасштабної агресивної війни проти України шляхом ескалації нападів", - підкреслюється в резолюції.
У зв'язку з цим, ПАРЄ закликає "розробити немілітарні відповіді на порушення повітряного простору та пов’язані загрози - паралельно з адекватними військовими відповідями, коли це необхідно", а також захищати виборці процеси від іноземного втручання та пропаганди, допомагати країнам, які стали об'єктами таких атак тощо.
"Росії слід протистояти, і зрештою її має бути переможено", - заявив під час дебатів автор резолюції, депутат з Румунії Юліан Булай.
Зауважимо, що вчора, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Європа нині перебуває в найскладнішій і найнебезпечнішій ситуації з часів Другої світової війни.
На її думку, нинішні загрози серйозніші, ніж у період холодної війни.
Нагадаємо, що цього тижня у Копенгагені лідери країн ЄС обговорять проєкти, які можуть змінити архітектуру оборони континенту.
А тим часом у Данії розпочалися спільні маневри "Крила оборони", де українські військовослужбовці разом із данськими силами відпрацьовують дії з відбиття атак російських ударних безпілотників.