Побудують "стіну з дронів": лідери ЄС обговорять проєкти із захисту повітряного простору

На тлі загострення безпеки Європа посилює увагу до військових ініціатив. У Копенгагені цього тижня лідери країн ЄС обговорять проєкти, які можуть змінити архітектуру оборони континенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Bloomberg.

На зустрічі в столиці Данії лідери Європейського Союзу розглянуть ключові ініціативи у сфері безпеки. У центрі уваги опиняться два масштабні проєкти - створення "стіни з дронів" і формування щита протиповітряної оборони. Ці заходи стали особливо актуальними після серії вторгнень російських літаків у повітряний простір країн НАТО.

Європейська комісія підготувала документ із пропозиціями, який задасть рамку для обговорень. Основна мета - ліквідувати критичні прогалини в обороні Європи до 2030 року. У тексті підкреслюється необхідність прискорених дій у сфері протиракетного захисту і застосування безпілотних технологій.

Стіна з дронів і східний фланг

Проєкт "Європейська стіна з дронів" має об'єднати досвід України, а також потенціал наукових установ і технологічних стартапів. Одночасно ініціатива "Спостереження за східним флангом" спрямована на захист Європи від гібридних загроз, включно з диверсіями та кібератаками. У систему планують інтегрувати засоби протидії безпілотникам, елементи наземної оборони, морські та космічні компоненти.

"У світлі тривалої військової агресії проти України та нещодавнього збільшення кількості порушень повітряного простору держав-членів, два флагманські проєкти - Європейська стіна з дронів і Спостереження за східним флангом - потребують особливої терміновості та мають бути швидко просунуті вперед", - вказано в документі комісії.

Фінансування та участь партнерів

Для підтримки ініціатив ЄС планує залучити кредитний фонд SAFE обсягом 150 млрд євро. Заявки на участь країни мають подати до кінця листопада. Обговорюється можливість залучення Великої Британії та Канади, а в майбутньому - Японії та Індії. Німеччина раніше висловила готовність очолити напрямок протиповітряної оборони.

Реакція на загрози

Зростаюча активність безпілотників уже впливає на роботу цивільної авіації: кілька аеропортів Данії тимчасово закривалися через зафіксовані польоти. На початку вересня літаки НАТО збили російські дрони, які порушили кордон Польщі.

"Повторні порушення нашого повітряного простору неприйнятні. Росія випробовує ЄС і НАТО. І наша відповідь має бути твердою, єдиною і негайною", - заявив міністр оборони ЄС Андрюс Кубілюс.

Колективні кроки

Хоча питання оборони залишаються прерогативою національних урядів, Європейська комісія наголошує на необхідності координації та спільних закупівель. Планується щорічний моніторинг прогресу, щоб прискорити створення єдиної системи безпеки.