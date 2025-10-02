Язык, миграция и дроны: ПАСЕ описала стратегию России против Европы

"В нынешней войне Россия переписала само понятие "оружия". Ассамблея уже признала использование Россией миграции как оружия и ее попытки дестабилизировать демократические общества путем эксплуатации или преувеличения мнимых проблем меньшинств и злоупотребления статусом русского языка. Эти атаки также подорвали экономическую устойчивость и усилили общественные расколы на всем континенте", - говорится в резолюции, которую ПАСЕ приняла единогласно.

Также в документе отмечено усиление российских гибридных атак на европейские страны, в частности из-за вторжения самолетов в воздушное пространство государств-членов Совета Европы и появление дронов вблизи критической инфраструктуры и военных объектов.

"Россия ответила на дипломатические усилия по прекращению ее полномасштабной агрессивной войны против Украины путем эскалации нападений", - подчеркивается в резолюции.

В связи с этим, ПАСЕ призывает "разработать немилитарные ответы на нарушения воздушного пространства и связанные угрозы - параллельно с адекватными военными ответами, когда это необходимо", а также защищать избирательные процессы от иностранного вмешательства и пропаганды, помогать странам, которые стали объектами таких атак и тому подобное.

"России следует противостоять, и в конце концов она должна быть побеждена", - заявил во время дебатов автор резолюции, депутат из Румынии Юлиан Булай.