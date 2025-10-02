RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Язык, миграция и дроны: ПАСЕ описала стратегию России против Европы

Фото: Россия переписывает правила войны (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Милан Лелич

Россия использует темы миграции и языка как оружие против Европы. Общий уровень российской угрозы для европейского континента растет.

Об этом говорится в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы "Россия: новые угрозы европейским демократиям", сообщает корреспондент РБК-Украина.

"В нынешней войне Россия переписала само понятие "оружия". Ассамблея уже признала использование Россией миграции как оружия и ее попытки дестабилизировать демократические общества путем эксплуатации или преувеличения мнимых проблем меньшинств и злоупотребления статусом русского языка. Эти атаки также подорвали экономическую устойчивость и усилили общественные расколы на всем континенте", - говорится в резолюции, которую ПАСЕ приняла единогласно.

Также в документе отмечено усиление российских гибридных атак на европейские страны, в частности из-за вторжения самолетов в воздушное пространство государств-членов Совета Европы и появление дронов вблизи критической инфраструктуры и военных объектов.

"Россия ответила на дипломатические усилия по прекращению ее полномасштабной агрессивной войны против Украины путем эскалации нападений", - подчеркивается в резолюции.

В связи с этим, ПАСЕ призывает "разработать немилитарные ответы на нарушения воздушного пространства и связанные угрозы - параллельно с адекватными военными ответами, когда это необходимо", а также защищать избирательные процессы от иностранного вмешательства и пропаганды, помогать странам, которые стали объектами таких атак и тому подобное.

"России следует противостоять, и в конце концов она должна быть побеждена", - заявил во время дебатов автор резолюции, депутат из Румынии Юлиан Булай.

Заметим, что вчера, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа сейчас находится в самой сложной и опасной ситуации со времен Второй мировой войны.

По ее мнению, нынешние угрозы серьезнее, чем в период холодной войны.

Напомним, что на этой неделе в Копенгагене лидеры стран ЕС обсудят проекты, которые могут изменить архитектуру обороны континента.

А тем временем в Дании начались совместные маневры "Крылья обороны", где украинские военнослужащие вместе с датскими силами отрабатывают действия по отражению атак российских ударных беспилотников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныОккупанты