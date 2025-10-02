Язык, миграция и дроны: ПАСЕ описала стратегию России против Европы

Россия использует темы миграции и языка как оружие против Европы. Общий уровень российской угрозы для европейского континента растет.
Об этом говорится в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы "Россия: новые угрозы европейским демократиям", сообщает корреспондент РБК-Украина.
"В нынешней войне Россия переписала само понятие "оружия". Ассамблея уже признала использование Россией миграции как оружия и ее попытки дестабилизировать демократические общества путем эксплуатации или преувеличения мнимых проблем меньшинств и злоупотребления статусом русского языка. Эти атаки также подорвали экономическую устойчивость и усилили общественные расколы на всем континенте", - говорится в резолюции, которую ПАСЕ приняла единогласно.
Также в документе отмечено усиление российских гибридных атак на европейские страны, в частности из-за вторжения самолетов в воздушное пространство государств-членов Совета Европы и появление дронов вблизи критической инфраструктуры и военных объектов.
"Россия ответила на дипломатические усилия по прекращению ее полномасштабной агрессивной войны против Украины путем эскалации нападений", - подчеркивается в резолюции.
В связи с этим, ПАСЕ призывает "разработать немилитарные ответы на нарушения воздушного пространства и связанные угрозы - параллельно с адекватными военными ответами, когда это необходимо", а также защищать избирательные процессы от иностранного вмешательства и пропаганды, помогать странам, которые стали объектами таких атак и тому подобное.
"России следует противостоять, и в конце концов она должна быть побеждена", - заявил во время дебатов автор резолюции, депутат из Румынии Юлиан Булай.
Заметим, что вчера, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа сейчас находится в самой сложной и опасной ситуации со времен Второй мировой войны.
По ее мнению, нынешние угрозы серьезнее, чем в период холодной войны.
Напомним, что на этой неделе в Копенгагене лидеры стран ЕС обсудят проекты, которые могут изменить архитектуру обороны континента.
А тем временем в Дании начались совместные маневры "Крылья обороны", где украинские военнослужащие вместе с датскими силами отрабатывают действия по отражению атак российских ударных беспилотников.