Європа в найнебезпечнішій ситуації з часів Другої світової війни, - прем'єр Данії
Європа сьогодні перебуває в найскладнішій і найнебезпечнішій ситуації з часів Другої світової війни. Нинішні загрози серйозніші, ніж у період холодної війни.
Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Я думаю, це серйозно. Я думаю, війна в Україні дуже серйозна. Коли я дивлюся на Європу сьогодні, я думаю, що ми перебуваємо в найважчій і найнебезпечнішій ситуації з часів закінчення Другої світової війни - не холодної війни", - сказала вона на саміті лідерів ЄС у Копенгагені.
Фредеріксен закликала європейські країни "дивитися на Україну з європейської точки зору, а не з власної національної".
Загроза дронів і реакція
Фредеріксен також прокоментувала проблему вторгнення дронів. За її словами, вона загалом підтримує їхнє знищення, але за умови, що "це має бути зроблено правильно".
Влада Данії раніше посилила заходи безпеки у зв'язку зі зростанням кількості інцидентів з безпілотниками. Питання захисту критичної інфраструктури залишається пріоритетом.
Паралелі з міжвоєнним періодом
Відповідаючи на запитання журналістів, прем'єр-міністр провела паралелі між міжвоєнним часом і сучасністю. Вона підкреслила, що минуле не може дати готових рішень, але уроки можна винести.
Фредеріксен зазначила, що Європа має реіндустріалізуватися і наростити виробництво озброєнь. Це, за її словами, необхідно для того, "щоб демократії могли захистити себе від тих, хто не хоче свободи".
Нагадаємо, у Копенгагені цього тижня лідери країн ЄС обговорять проєкти, які можуть змінити архітектуру оборони континенту.
У Данії розпочалися спільні маневри "Крила оборони", де українські військовослужбовці разом із данськими силами відпрацьовують дії з відбиття атак російських ударних безпілотників.