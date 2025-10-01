Європа в найнебезпечнішій ситуації з часів Другої світової війни, - прем'єр Данії

Європа сьогодні перебуває в найскладнішій і найнебезпечнішій ситуації з часів Другої світової війни. Нинішні загрози серйозніші, ніж у період холодної війни.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Я думаю, це серйозно. Я думаю, війна в Україні дуже серйозна. Коли я дивлюся на Європу сьогодні, я думаю, що ми перебуваємо в найважчій і найнебезпечнішій ситуації з часів закінчення Другої світової війни - не холодної війни", - сказала вона на саміті лідерів ЄС у Копенгагені.

Фредеріксен закликала європейські країни "дивитися на Україну з європейської точки зору, а не з власної національної".

Загроза дронів і реакція

Фредеріксен також прокоментувала проблему вторгнення дронів. За її словами, вона загалом підтримує їхнє знищення, але за умови, що "це має бути зроблено правильно".

Влада Данії раніше посилила заходи безпеки у зв'язку зі зростанням кількості інцидентів з безпілотниками. Питання захисту критичної інфраструктури залишається пріоритетом.

Паралелі з міжвоєнним періодом

Відповідаючи на запитання журналістів, прем'єр-міністр провела паралелі між міжвоєнним часом і сучасністю. Вона підкреслила, що минуле не може дати готових рішень, але уроки можна винести.

Фредеріксен зазначила, що Європа має реіндустріалізуватися і наростити виробництво озброєнь. Це, за її словами, необхідно для того, "щоб демократії могли захистити себе від тих, хто не хоче свободи".