ua en ru
Ср, 01 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Європа в найнебезпечнішій ситуації з часів Другої світової війни, - прем'єр Данії

Данія, Середа 01 жовтня 2025 13:45
UA EN RU
Європа в найнебезпечнішій ситуації з часів Другої світової війни, - прем'єр Данії Фото: Метте Фредеріксен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Європа сьогодні перебуває в найскладнішій і найнебезпечнішій ситуації з часів Другої світової війни. Нинішні загрози серйозніші, ніж у період холодної війни.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Я думаю, це серйозно. Я думаю, війна в Україні дуже серйозна. Коли я дивлюся на Європу сьогодні, я думаю, що ми перебуваємо в найважчій і найнебезпечнішій ситуації з часів закінчення Другої світової війни - не холодної війни", - сказала вона на саміті лідерів ЄС у Копенгагені.

Фредеріксен закликала європейські країни "дивитися на Україну з європейської точки зору, а не з власної національної".

Загроза дронів і реакція

Фредеріксен також прокоментувала проблему вторгнення дронів. За її словами, вона загалом підтримує їхнє знищення, але за умови, що "це має бути зроблено правильно".

Влада Данії раніше посилила заходи безпеки у зв'язку зі зростанням кількості інцидентів з безпілотниками. Питання захисту критичної інфраструктури залишається пріоритетом.

Паралелі з міжвоєнним періодом

Відповідаючи на запитання журналістів, прем'єр-міністр провела паралелі між міжвоєнним часом і сучасністю. Вона підкреслила, що минуле не може дати готових рішень, але уроки можна винести.

Фредеріксен зазначила, що Європа має реіндустріалізуватися і наростити виробництво озброєнь. Це, за її словами, необхідно для того, "щоб демократії могли захистити себе від тих, хто не хоче свободи".

Нагадаємо, у Копенгагені цього тижня лідери країн ЄС обговорять проєкти, які можуть змінити архітектуру оборони континенту.

У Данії розпочалися спільні маневри "Крила оборони", де українські військовослужбовці разом із данськими силами відпрацьовують дії з відбиття атак російських ударних безпілотників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Данія Війна в Україні
Новини
В Одесі проведуть масштабну перевірку після зливи, яка призвела до загибелі людей
В Одесі проведуть масштабну перевірку після зливи, яка призвела до загибелі людей
Аналітика
"Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні