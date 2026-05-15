"Про ліквідацію не йдеться": що насправді буде з Центром кардіохірургії у Києві

Головне: Заклад не закривається: мова йде про реорганізацію для покращення якості медичної допомоги;

мова йде про реорганізацію для покращення якості медичної допомоги; Масштаби допомоги: за поточний рік фахівці вже провели 51 тисячу консультацій і низку операцій;

за поточний рік фахівці вже провели 51 тисячу консультацій і низку операцій; Інтеграція з "Охматдитом": частина Центру може увійти до складу національної лікарні для впровадження досвіду західних клінік;

частина Центру може увійти до складу національної лікарні для впровадження досвіду західних клінік; Збереження персоналу: реорганізація не передбачає звільнень або скорочення кількості операцій.

Реорганізація замість ліквідації

Генеральний директор підкреслив, що Центр продовжує працювати на найкращому обладнанні в країні за підтримки МОЗ. Чутки про закриття не відповідають дійсності. У закладі запланована реорганізація.

"Центр не закривається. Про ліквідацію не йдеться. Реорганізація дасть можливість Центру працювати краще і надавати більш якісну допомогу дітям і дорослим. Заклад активно розвивається: за останні пів року у нас створили ветеранський хаб, почали робити унікальні операції, які до цього не проводилися", - розповів генеральний директор закладу Георгій Маньковський.

Очільник закладу закликав довіряти лише офіційним сторінкам Центру та розпоряднику - Міністерству охорони здоров'я.

Що зміниться для пацієнтів

Основна мета змін - збільшення кількості операцій та покращення сервісу. Зокрема, розглядається варіант тісної співпраці з головною дитячою лікарнею країни "Охматдит".

"Якщо частина нашого центру буде інтегрована у національну лікарню "Охматдит", то це все буде погоджуватися. Жодний пацієнт не постраждає. Це все вирішується планомірно і для того, щоб перейняти досвід західних клінік", - пояснив гендиректор.

Він також додав, що Центр обслуговує 700 тисяч мешканців Києва за пакетом медичної допомоги при інфаркті міокарда. Показники роботи залишаються високими: окрім десятків тисяч консультацій, проведено значну кількість оперативних втручань.

Важливість кардіохірургічної допомоги в Україні

Питання стабільної роботи Центру є критичним для національної системи охорони здоров'я. Щорічно в Україні народжується близько 4 тисяч дітей із вродженими вадами серця. У 30% випадків ці вади є критичними, що потребує негайного втручання фахівців.