"Про ліквідацію не йдеться": що насправді буде з Центром кардіохірургії у Києві

16:57 15.05.2026 Пт
3 хв
Щороку в Україні 4 тисячі немовлят народжуються з вадами серця. Де тепер їх рятуватимуть?
aimg Василина Копитко
У медзакладі запланували реорганізацію (фото: cardio org ua)

Днями у мережі з'явилася інформація про нібито ліквідацію Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Керівництво медзакладу офіційно спростувало ці заяви, наголосивши на плановому розвитку та розширенні послуг.

Головне:

  • Заклад не закривається: мова йде про реорганізацію для покращення якості медичної допомоги;
  • Масштаби допомоги: за поточний рік фахівці вже провели 51 тисячу консультацій і низку операцій;
  • Інтеграція з "Охматдитом": частина Центру може увійти до складу національної лікарні для впровадження досвіду західних клінік;
  • Збереження персоналу: реорганізація не передбачає звільнень або скорочення кількості операцій.

Реорганізація замість ліквідації

Генеральний директор підкреслив, що Центр продовжує працювати на найкращому обладнанні в країні за підтримки МОЗ. Чутки про закриття не відповідають дійсності. У закладі запланована реорганізація.

"Центр не закривається. Про ліквідацію не йдеться. Реорганізація дасть можливість Центру працювати краще і надавати більш якісну допомогу дітям і дорослим. Заклад активно розвивається: за останні пів року у нас створили ветеранський хаб, почали робити унікальні операції, які до цього не проводилися", - розповів генеральний директор закладу Георгій Маньковський.

Очільник закладу закликав довіряти лише офіційним сторінкам Центру та розпоряднику - Міністерству охорони здоров'я.

Що зміниться для пацієнтів

Основна мета змін - збільшення кількості операцій та покращення сервісу. Зокрема, розглядається варіант тісної співпраці з головною дитячою лікарнею країни "Охматдит".

"Якщо частина нашого центру буде інтегрована у національну лікарню "Охматдит", то це все буде погоджуватися. Жодний пацієнт не постраждає. Це все вирішується планомірно і для того, щоб перейняти досвід західних клінік", - пояснив гендиректор.

Він також додав, що Центр обслуговує 700 тисяч мешканців Києва за пакетом медичної допомоги при інфаркті міокарда. Показники роботи залишаються високими: окрім десятків тисяч консультацій, проведено значну кількість оперативних втручань.

Важливість кардіохірургічної допомоги в Україні

Питання стабільної роботи Центру є критичним для національної системи охорони здоров'я. Щорічно в Україні народжується близько 4 тисяч дітей із вродженими вадами серця. У 30% випадків ці вади є критичними, що потребує негайного втручання фахівців.

Інтеграрацію дитячої служби в "Охматдит"

Нагадаємо, що раніше адміністрація Центру кардіології та кардіохірургії уже виходила із заявою, що інформація про "закриття" їхнього медзакладу є недостовірною, а центр насправді проходить "реорганізацію".

У рамках цього процесу частину дитячої кардіохірургічної служби юридично інтегрують до структури НДСЛ "Охматдит". Таким чином створять потужний хаб, де дитина зможе отримати повний цикл лікування в одному місці.

