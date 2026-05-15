"Речь о ликвидации не идет": что на самом деле будет с Центром кардиохирургии в Киеве

На днях в сети появилась информация о якобы ликвидации Центра детской кардиологии и кардиохирургии. Руководство медучреждения официально опровергло эти заявления, отметив плановое развитие и расширение услуг.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сюжет ТСН.
Генеральный директор подчеркнул, что Центр продолжает работать на лучшем оборудовании в стране при поддержке Минздрава. Слухи о закрытии не соответствуют действительности. В заведении запланирована реорганизация.
"Центр не закрывается. Речь о ликвидации не идет. Реорганизация даст возможность Центру работать лучше и оказывать более качественную помощь детям и взрослым. Заведение активно развивается: за последние полгода у нас создали ветеранский хаб, начали делать уникальные операции, которые до этого не проводились", - рассказал генеральный директор учреждения Георгий Маньковский.
Глава заведения призвал доверять только официальным страницам Центра и распорядителю - Министерству здравоохранения.
Основная цель изменений - увеличение количества операций и улучшение сервиса. В частности, рассматривается вариант тесного сотрудничества с главной детской больницей страны "Охматдет".
"Если часть нашего центра будет интегрирована в национальную больницу "Охматдет", то это все будет согласовываться. Ни один пациент не пострадает. Это все решается планомерно и для того, чтобы перенять опыт западных клиник", - пояснил гендиректор.
Он также добавил, что Центр обслуживает 700 тысяч жителей Киева по пакету медицинской помощи при инфаркте миокарда. Показатели работы остаются высокими: кроме десятков тысяч консультаций, проведено значительное количество оперативных вмешательств.
Вопрос стабильной работы Центра является критическим для национальной системы здравоохранения. Ежегодно в Украине рождается около 4 тысяч детей с врожденными пороками сердца. В 30% случаев эти пороки являются критическими, что требует немедленного вмешательства специалистов.
Напомним, что ранее администрация Центра кардиологии и кардиохирургии уже выходила с заявлением, что информация о "закрытии" их медучреждения является недостоверной, а центр на самом деле проходит "реорганизацию".
В рамках этого процесса часть детской кардиохирургической службы юридически интегрируют в структуру НДСБ "Охматдет". Таким образом создадут мощный хаб, где ребенок сможет получить полный цикл лечения в одном месте.