"Речь о ликвидации не идет": что на самом деле будет с Центром кардиохирургии в Киеве

Главное: Заведение не закрывается: речь идет о реорганизации для улучшения качества медицинской помощи;

речь идет о реорганизации для улучшения качества медицинской помощи; Масштабы помощи: за текущий год специалисты уже провели 51 тысячу консультаций и ряд операций;

за текущий год специалисты уже провели 51 тысячу консультаций и ряд операций; Интеграция с "Охматдет": часть Центра может войти в состав национальной больницы для внедрения опыта западных клиник;

часть Центра может войти в состав национальной больницы для внедрения опыта западных клиник; Сохранение персонала: реорганизация не предусматривает увольнений или сокращения количества операций.

Реорганизация вместо ликвидации

Генеральный директор подчеркнул, что Центр продолжает работать на лучшем оборудовании в стране при поддержке Минздрава. Слухи о закрытии не соответствуют действительности. В заведении запланирована реорганизация.

"Центр не закрывается. Речь о ликвидации не идет. Реорганизация даст возможность Центру работать лучше и оказывать более качественную помощь детям и взрослым. Заведение активно развивается: за последние полгода у нас создали ветеранский хаб, начали делать уникальные операции, которые до этого не проводились", - рассказал генеральный директор учреждения Георгий Маньковский.

Глава заведения призвал доверять только официальным страницам Центра и распорядителю - Министерству здравоохранения.

Что изменится для пациентов

Основная цель изменений - увеличение количества операций и улучшение сервиса. В частности, рассматривается вариант тесного сотрудничества с главной детской больницей страны "Охматдет".

"Если часть нашего центра будет интегрирована в национальную больницу "Охматдет", то это все будет согласовываться. Ни один пациент не пострадает. Это все решается планомерно и для того, чтобы перенять опыт западных клиник", - пояснил гендиректор.

Он также добавил, что Центр обслуживает 700 тысяч жителей Киева по пакету медицинской помощи при инфаркте миокарда. Показатели работы остаются высокими: кроме десятков тысяч консультаций, проведено значительное количество оперативных вмешательств.

Важность кардиохирургической помощи в Украине

Вопрос стабильной работы Центра является критическим для национальной системы здравоохранения. Ежегодно в Украине рождается около 4 тысяч детей с врожденными пороками сердца. В 30% случаев эти пороки являются критическими, что требует немедленного вмешательства специалистов.