Моурінью очолить "Бенфіку": що це означає для Трубіна та Судакова

Справа найближчих годин

За існуючою інформацією, угода буде розрахована до червня 2027 року. Фінансові умови контракту не розкриваються, а формальності мають бути завершені протягом найближчих 24 годин.

Сам Моурінью вже підтвердив своє призначення. В інтерв'ю португальському телебаченню він коротко прокоментував ситуацію:

"Хто зможе відмовити "Бенфіці"? Я не можу".

У більш розгорнутому коментарі тренер наголосив, що прийняв пропозицію без вагань:

"Коли мені запропонували тренувати "Бенфіку", я не роздумував жодної секунди. Це клуб, який має для мене особливе значення".

Повернення через 25 років

Моурінью вже працював у "Бенфіці" у 2000 році, але залишив клуб після 10 матчів. Відтоді він очолював "Порту", "Челсі", "Інтер", "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхем" та "Рому", вигравши загалом 26 трофеїв, включно з двома Лігами чемпіонів.

Останнім місцем роботи португальця був турецький "Фенербахче", з якого він пішов після вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів. Цікаво, що кривдником турецького гранда стала саме "Бенфіка" (0:0, 0:1).

З українцями – проти "Челсі"

"Бенфіка" звільнила головного тренера Бруну Лаже після сенсаційної поразки від азербайджанського "Карабаха" (2:3) в першому турі основного етапу Ліги чемпіонів.

У тому матчі у воротах команди всі 90 хвилин провів український голкіпер Анатолій Трубін. Ще один вітчизняний футболіст – півзахисник Георгій Судаков відзначився двома асистами.

Наступний матч у ЛЧ "орли" проведуть 30 вересня проти лондонського "Челсі".