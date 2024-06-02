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Мотоцикли, багі й не тільки. Військові показали, як знищують техніку РФ (відео)

Україна, Неділя 02 червня 2024 17:47
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Мотоцикли, багі й не тільки. Військові показали, як знищують техніку РФ (відео) Фото: військові показали, як знищують техніку РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові щоденно знищують окупантів їх техніку та позиції. Цього разу під ударом військових опинились ворожі мотоцикли та багі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал
Сухопутних військ ЗС України.

"Сухопутні війська полюють за російськими мотоциклами, багі та іншою технікою та особовим складом. Результат роботи дивіться на відео", - наголосили військові.

На відео показано роботу кількох підрозділів. Зокрема:

  • 1 штурмовий батальйон 92 ОШБр;
  • BULAVA Окремої президентської бригади;
  • Батальйон безпілотних систем Ескадрон 63 бригади.

Втрати Росії в Україні

Зауважимо, що втрати Росії перевищували українські від самого початку повномасштабного вторгнення окупантів. Одним з чинників є те, що Москва нерідко посилає на фронт строковиків та мобілізованих без належної підготовки.

Зокрема під час наступу на Харківську область росіяни масово долучали строковиків із Бєлгородської області, щоб створити враження масовості на полі бою.

За словами українського президента Володимира Зеленського втрати на даному напрямку складали 8 росіян до 1 українця.

Детальніше про втрати російських окупантів за цей тиждень, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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