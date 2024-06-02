Мотоциклы, баги и не только. Военные показали, как уничтожают технику РФ (видео)
Украинские военные ежедневно уничтожают оккупантов их технику и позиции. На этот раз под ударом военных оказались вражеские мотоциклы и багги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал.
Сухопутных войск ВС Украины.
"Сухопутные войска охотятся за российскими мотоциклами, баги и другой техникой и личным составом. Результат работы смотрите на видео", - подчеркнули военные.
На видео показана работа нескольких подразделений. В частности:
- 1 штурмовой батальон 92 ОШБр;
- BULAVA Отдельной президентской бригады;
- Батальон беспилотных систем Эскадрон 63 бригады.
Потери России в Украине
Заметим, что потери России превышали украинские с самого начала полномасштабного вторжения оккупантов. Одним из факторов является то, что Москва часто посылает на фронт срочников и мобилизованных без должной подготовки.
В частности, во время наступления на Харьковскую область россияне массово приобщали срочников из Белгородской области, чтобы создать впечатление массовости на поле боя.
По словам украинского президента Владимира Зеленского, потери на данном направлении составляли 8 россиян до 1 украинца.
Подробнее о потерях российских кафиров за эту неделю, можно узнать в материале РБК-Украина.
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