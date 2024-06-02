Близько 9 тисяч окупантів та майже 1500 одиниць техніки. Втрати РФ за тиждень
За тиждень, з 26 травня по 2 червня, ЗСУ ліквідували 8670 російських військових. Також знищено 1443 одиниці озброєння та техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка в Telegram.
Загальні бойові втрати противника на 26.05-02.06 орієнтовно склали:
- особового складу 8670 осіб ліквідовано,
- танків - 103 од.,
- бойових броньованих машин - 177 од.,
- артилерійських систем - 280 од.,
- РСЗВ - 6 од.,
- засобів ППО - 7 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 274,
- крилатих ракет - 59,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 453 од,
- спеціальної техніки - 84.
Втрати РФ в Україні
На 2 червня втрати Росії у війні в Україні за добу склали 1080 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив 509 860 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 25 танків і 49 артилерійських систем.
Додамо, що за даними Павлюка, за травень ППО Сухопутних військ знищила 218 засобів повітряної розвідки та нападу противника, а саме:
- БпЛА "Shahed-131/136" - 66 од.;
- БпЛА "Zala" - 37 од.;
- БпЛА "Supercam" - 6 од.;
- БпЛА "Ланцет" - 86 од.;
- БпЛА "Орлан-10" - 16 од.;
- БпЛА Привіт 82 - 6 од.
- інші БпЛА - 1 од.
Також підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти також значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема FPV-дронів.
До того ж, ЗСУ знищили у травні 2024 1160 російських артсистем. Це рекордна кількість артилерії, яку Росія втрачала за один місяць.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.