Близько 9 тисяч окупантів та майже 1500 одиниць техніки. Втрати РФ за тиждень

За тиждень, з 26 травня по 2 червня, ЗСУ ліквідували 8670 російських військових. Також знищено 1443 одиниці озброєння та техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка в Telegram .

Загальні бойові втрати противника на 26.05-02.06 орієнтовно склали:

особового складу 8670 осіб ліквідовано,

танків - 103 од.,

бойових броньованих машин - 177 од.,

артилерійських систем - 280 од.,

РСЗВ - 6 од.,

засобів ППО - 7 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 274,

крилатих ракет - 59,

автомобільної техніки та автоцистерн - 453 од,

спеціальної техніки - 84.

Втрати РФ в Україні

На 2 червня втрати Росії у війні в Україні за добу склали 1080 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив 509 860 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 25 танків і 49 артилерійських систем.

Додамо, що за даними Павлюка, за травень ППО Сухопутних військ знищила 218 засобів повітряної розвідки та нападу противника, а саме:

БпЛА "Shahed-131/136" - 66 од.;

БпЛА "Zala" - 37 од.;

БпЛА "Supercam" - 6 од.;

БпЛА "Ланцет" - 86 од.;

БпЛА "Орлан-10" - 16 од.;

БпЛА Привіт 82 - 6 од.

інші БпЛА - 1 од.

Також підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти також значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема FPV-дронів.

До того ж, ЗСУ знищили у травні 2024 1160 російських артсистем. Це рекордна кількість артилерії, яку Росія втрачала за один місяць.