"Мотор Січ" продавала двигуни компаніям з Ірану. Серед них - розробники "Шахедів"

У розпорядженні журналістів опинились документи, які свідчать про те, що "Мотор Січ" продавала компаніям Ірану, які перебували під санкціями США та ЄС, але ще до запровадження обмежень Україною, товари подвійного використанння.

Йдеться про постачання двигунів АІ-9 та ТВ3-117 - такі моделі встановлюють як на невеликі транспортні літаки, так і на військові гелікоптери, зокрема типу Ка-52, які Росія використовує у війні проти України.

Серед цих компаній навіть є підприємства, повʼязані з державною військовою промисловістю Ірану та причетні до розробки Shahed-171 та Shahed-136, якими російська армія масово обстрілює українські міста.

У процесі аналізу журналісти виявили ще одну компанію з Ірану, з якою торгувала "Мотор Січ", але проти якої досі не введено жодних санкцій. Хоча в ній, як виявилось, ті ж люди, які перейшли з підсанкційних іранських підприємств, і тепер працюють просто під іншою "вивіскою".

Документальні докази такої співпраці правоохоронці виявили в робочому кабінеті багаторічного президента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва.

Аналізуючи копії вилучених правоохоронцями матеріалів, журналісти виокремили три іранські фірми, з якими роками співпрацювала українська корпорація "Мотор Січ":

Design and Manufacturing of Aeroengines (скорочено: DAMA), інша, її ж назва - Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM);

Iran Aircraft Industries (IACI);

Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

Design and Manufacturing of Aeroengines, що нині під номером 68 у санкційному списку РНБО - це іранська компанія, яка, за даними НАЗК, брала участь у дослідженнях, розробці та виробництві БПЛА Shahed-171. Євросоюз запровадив проти цієї компанії санкції ще 2012 року. У 2022-му до них приєднались і США.

Зазначається, що керівництво "Мотор Січі" усвідомлювало, що пряма торгівля з Іраном небезпечна для бізнесу. З цієї причини президент "Мотор Січі" Боугслаєв сам пропонував залучити білоруського посередника.