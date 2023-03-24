"Мотор Сич" продавала двигатели компаниям из Ирана. Среди них - разработчики "Шахедов"

Украинское стратегическое предприятие "Мотор Сич" годами вело торговлю с подсанкционными иранскими компаниями, связанными с военной промышленностью, в том числе причастные к разработке дронов-камикадзе типа Shahed.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".
В распоряжении журналистов оказались документы, свидетельствующие о том, что "Мотор Сич" продавала находящаяся под санкциями США и ЕС компаниям Ирана, но еще до введения ограничений Украиной, товары двойного использования.
Речь идет о поставках двигателей АИ-9 и ТВ3-117 - такие модели устанавливают как на небольшие транспортные самолеты, так и на военные вертолеты, в частности типа Ка-52, которые Россия использует в войне против Украины.
Среди этих компаний есть даже предприятия, связанные с государственной военной промышленностью Ирана и причастные к разработке Shahed-171 и Shahed-136, которыми российская армия сейчас массово обстреливает украинские города.
В процессе анализа журналисты обнаружили еще одну компанию из Ирана, с которой торговала "Мотор Сич", но против которой до сих пор не введены никакие санкции. Хотя в ней, как оказалось, те же люди, которые перешли из подсанкционных иранских предприятий, но теперь работают просто под другой "вывеской".
Документальные доказательства такого сотрудничества правоохранители обнаружили в рабочем кабинете многолетнего президента Мотор Сечи Вячеслава Богуслаева.
Анализируя копии изъятых правоохранителями материалов, журналисты выделили три иранские фирмы, с которыми сотрудничала украинская корпорация "Мотор Сич":
Design and Manufacturing of Aeroengines, которая ныне под номером 68 в санкционном списке СНБО - это иранская компания, которая, по данным НАПК, принимала участие в исследованиях, разработке и производстве БПЛА Shahed-171. Евросоюз ввел против этой компании санкции еще в 2012 году. В 2022 году к ним присоединились и США.
Отмечается, что руководство "Мотор Сичи" отдавало себе отчет, что прямая торговля с Ираном опасна для бизнеса. По этой причине президент "Мотор Сичи" Боугслаев сам предлагал привлечь белорусского посредника.
Напомним, в октябре СБУ задержала бывшего президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева по делу о незаконных поставках товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.
Также были опубликованы аудиозаписи разговоров Богуслаева, где оправдывал вторжение России на территорию Украины. Позже суд его арестовал.
Позже журналисты программы "Схемы" опубликовали записи телефонных разговоров Богуслаева с представителями российского ВПК во время полномасштабной войны.
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