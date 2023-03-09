"Схеми" оприлюднили таємні розмови Богуслаєва з представниками Росії
Журналісти програми "Схеми" опублікували записи телефонних розмов колишнього президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва з представниками російського ВПК під час повномасштабної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.
На записах зрадник скаржиться на мародерство окупантів (вивезли сільгоспобладнання та зерно у нього з підприємства у Херсонській області) та на ракетні обстріли армією РФ.
При цьому Богуслаєв висловлював побажання, щоб російський диктатор Володимир Путін довів намір окупації України до кінця. Також він продовжував домовлятись з про таємне постачання до РФ двигунів для військових гелікоптерів, зокрема через Китай.
Детальніше про розмови Богуслєва з росіянами
Згідно з аудіозаписами, 17 березня 2022 року Богуслаєв, на той час президент "Мотор Січі", скаржився російському генерал-полковнику у відставці Анатолію Сітнову на обстріли запорізького авіаційного підприємства армією РФ.
"Били вже вдруге по нас, бл***. Так що все це балачки, що мирне населення не треба чіпати. Все це ху***. Зараз ремонтую будівлю, вікна, приміщення, бл***. "Дякую" друзям передай там всім", - говорив зрадник.
З цією ж скаргою він телефонував Петру Кононенку, який на момент розмови обіймав посаду члена ради директорів "Мотор Січі". Нині Кононенко керує російським підприємством "Борисфен" - співзасновником якого є "Мотор Січ" - що займається ремонтом та обслуговуванням авіадвигунів.
Богуслаєв просив Кононенка розповісти про обстріли, зокрема командувачу протиповітряної оборони сухопутних військ РФ Олександру Лєонову. Згодом Кононенко відреагував: "Нехай Вʼячеслав Олександрович не переживає. Ми його бережемо, як око. Щоб людей зберіг".
Також у березні 2022 року, судячи з записів, зрадник скаржився на те, що російські окупанти незаконно вивезли сільгоспобладнання та зерно, яке зберігалось на його підприємстві "Айленд" у Херсонській області.
"Ні сіяти, ні пахати не можу. Ні, це ху*** повна. Треба про це не боятися говорити. Не по телевізору. Це ганьба, бл***, щоб я по телевізору ще говорив. А шепнути, сказати, що припиніть, бл***, щоб по армії пройшли чутки, що так не можна вчиняти. Народ обурюється. Народ же чекав визволителів, а прийшли, бл***, окупанти", - нарікав Богуслаєв.
На записах у серпні 2022 року він обговорював таємний план для реалізації схеми постачання двигунів в РФ через Китай зі своїм підлеглим - начальником департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства Олегом Дзюбою, якого нині українське офіційне слідство також підозрює у роботі на країну-агресора.
Китайська компанія, мовиться у розслідуванні, - це, ймовірно, China Taly Aviation Technologies (CTAT) Corp., якій у квітні 2022-го року "Мотор Січ" відправляла запчастини для капітального ремонту декількох типів авіадвигунів. І ця компанія з Китаю давно співпрацює з "Ростєхом".
Після 24 лютого, судячи з записів, Богуслаєв волів приховати свій інтерес до російського ринку, звертають увагу в розслідуванні журналісти.
У розмові з директором з маркетингу та торгівлі "Мотор Січі" та керівником дочірньої компанії цієї корпорації "Вертольоти МСБ" Павлом Касаєм Богуслаєв обговорював проблему постачання українських двигунів, а саме так званої "9-ки" - моделі, яка встановлена на ударному російському гелікоптері Ка-52. Декілька таких бортів були збиті українськими силами під час повномасштабної війни.
"Ми маємо маркування змінити, я казав вам про це. Щоб не було "МС". Просто номер - і все", - наполягав зрадник.
Нагадаємо, в жовтні СБУ затримала Богуслаєва у справі про незаконне постачання товарів військового призначення для російської штурмової авіації.
Також було опубліковано аудіозаписи розмов Богуслаєва, де той виправдовував вторгнення Росії на територію України. Пізніше суд заарештував Богуслаєва.
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