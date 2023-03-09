"Схеми" оприлюднили таємні розмови Богуслаєва з представниками Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода .

На записах зрадник скаржиться на мародерство окупантів (вивезли сільгоспобладнання та зерно у нього з підприємства у Херсонській області) та на ракетні обстріли армією РФ.

При цьому Богуслаєв висловлював побажання, щоб російський диктатор Володимир Путін довів намір окупації України до кінця. Також він продовжував домовлятись з про таємне постачання до РФ двигунів для військових гелікоптерів, зокрема через Китай.

Детальніше про розмови Богуслєва з росіянами

Згідно з аудіозаписами, 17 березня 2022 року Богуслаєв, на той час президент "Мотор Січі", скаржився російському генерал-полковнику у відставці Анатолію Сітнову на обстріли запорізького авіаційного підприємства армією РФ.

"Били вже вдруге по нас, бл***. Так що все це балачки, що мирне населення не треба чіпати. Все це ху***. Зараз ремонтую будівлю, вікна, приміщення, бл***. "Дякую" друзям передай там всім", - говорив зрадник.

З цією ж скаргою він телефонував Петру Кононенку, який на момент розмови обіймав посаду члена ради директорів "Мотор Січі". Нині Кононенко керує російським підприємством "Борисфен" - співзасновником якого є "Мотор Січ" - що займається ремонтом та обслуговуванням авіадвигунів.

Богуслаєв просив Кононенка розповісти про обстріли, зокрема командувачу протиповітряної оборони сухопутних військ РФ Олександру Лєонову. Згодом Кононенко відреагував: "Нехай Вʼячеслав Олександрович не переживає. Ми його бережемо, як око. Щоб людей зберіг".

Також у березні 2022 року, судячи з записів, зрадник скаржився на те, що російські окупанти незаконно вивезли сільгоспобладнання та зерно, яке зберігалось на його підприємстві "Айленд" у Херсонській області.

"Ні сіяти, ні пахати не можу. Ні, це ху*** повна. Треба про це не боятися говорити. Не по телевізору. Це ганьба, бл***, щоб я по телевізору ще говорив. А шепнути, сказати, що припиніть, бл***, щоб по армії пройшли чутки, що так не можна вчиняти. Народ обурюється. Народ же чекав визволителів, а прийшли, бл***, окупанти", - нарікав Богуслаєв.

На записах у серпні 2022 року він обговорював таємний план для реалізації схеми постачання двигунів в РФ через Китай зі своїм підлеглим - начальником департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства Олегом Дзюбою, якого нині українське офіційне слідство також підозрює у роботі на країну-агресора.

Китайська компанія, мовиться у розслідуванні, - це, ймовірно, China Taly Aviation Technologies (CTAT) Corp., якій у квітні 2022-го року "Мотор Січ" відправляла запчастини для капітального ремонту декількох типів авіадвигунів. І ця компанія з Китаю давно співпрацює з "Ростєхом".

Після 24 лютого, судячи з записів, Богуслаєв волів приховати свій інтерес до російського ринку, звертають увагу в розслідуванні журналісти.

У розмові з директором з маркетингу та торгівлі "Мотор Січі" та керівником дочірньої компанії цієї корпорації "Вертольоти МСБ" Павлом Касаєм Богуслаєв обговорював проблему постачання українських двигунів, а саме так званої "9-ки" - моделі, яка встановлена на ударному російському гелікоптері Ка-52. Декілька таких бортів були збиті українськими силами під час повномасштабної війни.

"Ми маємо маркування змінити, я казав вам про це. Щоб не було "МС". Просто номер - і все", - наполягав зрадник.