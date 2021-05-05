Без мотивации. "Динамо" и "Мариуполь" расписали нулевую ничью

Поединок, хоть и был домашним для "Динамо", но проходил в Мариуполе. Все из-за того, что встреча первого клуба проходила в Киеве.

Сама по себе игра турнирной ценности для киевлян не имела - "бело-синие" еще в позапрошлом туре гарантировало себе чемпионство. А вот "Мариуполю" победа помогла бы гарантировать сохранение прописки в УПЛ на следующий сезон. Хотя и сейчас мариупольцы вряд ли смогут опуститься на последнее место - для этого, как минимум, нужны победы "Миная" над "Шахтером" и "Ворсклой".

В итоге первый тайм запомнился несколькими полумоментами со стороны как "Динамо", так и "Мариуполя" и тремя желтыми картами в пассиве команд. А вот уже на старте второй половине немного эмоции оживились после удаления игрока "Динамо". Де Пена влетел в ноги игрока "Мариуполя", за что и получил вторую "желтую". Но особо расклад в матче численное преимущество мариупольцев не изменило. "Динамо" по-прежнему больше атаковало и контролировало мяч, но открыть счет ни одна команда так и не смогла. В итоге безголевая ничья - 0:0.

Сегодня в рамках 25-го тура сыграют:

"Днепр-1" - "Заря";

"Ворскла" - "Десна";

"Александрия" - "Колос".

Завтра, 6 мая, сыграют: