Футбольная неделя. Где и когда смотреть основные матчи
Футбольный сезон подходит к концу. На этой неделе определятся финалисты Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также официально завершится сезон в Украинской Премьер-лиге.
Подробнее о том, какие основные матчи будут сыграны на этой неделе - в материале РБК-Украина.
Лига чемпионов
Ответные матчи 1/2 финала
4 мая
"Манчестер Сити" - "ПСЖ". Место проведения - Манчестер. Начало - 22:00. Трансляция: Футбол 1, Volia Футбол 1
"Горожане" смогли вырвать выездную победу в Париже. На гол в первом тайме от капитана "ПСЖ" Маркиньоса, "Ман Сити" ответило голами Де Брюйне и Мареза во второй половине матча. Таким образом, парижанам необходимо забивать в ворота англичан минимум дважды.
5 мая
"Челси" - "Реал". Место проведения - Лондон. Начало - 22:00. Трансляция: Футбол 2, Volia Футбол 1
Первый поединок в Мадриде завершился в ничью 1:1. Лондонцев в ответном матче устроит нулевая ничья или любая победа, а вот мадридцам обязательно нужно забивать.
Лига Европы
Ответные матчи 1/2 финала
6 мая
"Рома" - "Манчестер Юнайтед". Место проведения - Рим. Начало - 22:00. Трансляция: Футбол 1, Volia Футбол 2
Манкунианцы практически гарантировали себе выход в финал после разгромной победы в домашних стенах 6:2. "Роме" для выхода нужно побеждать с разницей в четыре гола и не пропускать более одного гола. Задача, мягко говоря, из разряда сказочных.
"Арсенал" - "Вильяреал". Место проведения - Лондон. Начало - 22:00. Трансляция: Футбол 1, Volia Футбол 1
"Канониры" сумели добыть в Испании для себя достаточно положительный результат, исходя из событий первого матча. "Вильяреал" вел в счете 2:0 и играл с середины второй половины в большинстве, но, не реализовав еще несколько моментов, привез пенальти в свои ворота. "Арсенал" один мяч отыграл и теперь их устроит минимальная сухая победа для выхода в финал.
УПЛ
5-6 мая пройдет предпоследний тур. Среди интриг - борьба за второе место и зону Лиги Европы, а также битва за выживание. "Зоря", уступив на прошлой неделе в перенесенном 10-м туре "Олимпику", не смогла сократить до минимума отставание от "Шахтера", который идет на втором месте и практически гарантировал себе "серебро". А вот за зону Лиги Европы борьба обещает быть напряженной до последнего тура. За два последних места сражаются три клуба - "Колос", "Ворскла" и "Десна". А вот "Минаю" для выживания нужно сотворить чудо. В последних турах закарпатцы играют с "Шахтером" и "Ворсклой".
25-й тур
5 мая
- "Динамо" - "Мариуполь". Киев, 14:00. Трансляция: 2+2
- "Днепр-1" - "Заря". Днепр, 19:00. Трансляция: Униан
- "Ворскла" - "Десна". Полтава, 19:00. Трансляция: Футбол 1
- "Александрия" - "Колос". Александрия, 19:00. Трансляция: Футбол 2
6 мая
- "Минай" - "Шахтер". Киев, 19:00. Трансляция: Футбол 2
- "Рух" - "Олимпик". Львов, 19:00. Трансляция: Футбол 1
- "Ингулец" - "Львов". Кропивницкий, 19:00. Трансляция: Футбол 3
26-й тур
9 мая
- "Шахтер" - "Ингулец". Киев, 17:00. Трансляция: телеканалы Футбол 1, 2, 3
- "Колос" - "Динамо". Киев, 17:00. Трансляция: телеканалы Футбол 1, 2, 3
- "Мариуполь" - "Десна". Мариуполь, 17:00. Трансляция: телеканалы Футбол 1, 2, 3
- "Львов" - "Олимпик". Львов, 17:00. Трансляция: телеканалы Футбол 1, 2, 3
- "Минай" - "Ворскла". Ужгород, 17:00. Трансляция: телеканалы Футбол 1, 2, 3
- "Днепр-1" - "Рух". Днепр, 17:00. Трансляция: УНИАН
- "Заря" - "Александрия". Запорожье, 17:00. Трансляция: УНИАН
АПЛ
8 мая
"Манчестер Сити" - "Челси". Манчестер, 19:30. Трансляция: Setanta
"Горожане" могут оформить чемпионство. Для этого "Сити" нужно будет не проиграть "Челси".
Бундеслига
8 мая
"Бавария" - "Боруссия" (Менхенгладбах). Мюнхен, 19:30
Мюнхенцы могут оформить чемпионство, если одержит победу. За два тура до конца "Лейпциг" уже даже теоретически не сможет достать "Баварию".