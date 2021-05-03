Футбольная неделя. Где и когда смотреть основные матчи

Футбольный сезон подходит к концу. На этой неделе определятся финалисты Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также официально завершится сезон в Украинской Премьер-лиге.

Подробнее о том, какие основные матчи будут сыграны на этой неделе - в материале РБК-Украина.

Лига чемпионов

Ответные матчи 1/2 финала

4 мая

"Манчестер Сити" - "ПСЖ". Место проведения - Манчестер. Начало - 22:00. Трансляция: Футбол 1, Volia Футбол 1

"Горожане" смогли вырвать выездную победу в Париже. На гол в первом тайме от капитана "ПСЖ" Маркиньоса, "Ман Сити" ответило голами Де Брюйне и Мареза во второй половине матча. Таким образом, парижанам необходимо забивать в ворота англичан минимум дважды.

5 мая

"Челси" - "Реал". Место проведения - Лондон. Начало - 22:00. Трансляция: Футбол 2, Volia Футбол 1

Первый поединок в Мадриде завершился в ничью 1:1. Лондонцев в ответном матче устроит нулевая ничья или любая победа, а вот мадридцам обязательно нужно забивать.

Лига Европы

Ответные матчи 1/2 финала

6 мая

"Рома" - "Манчестер Юнайтед". Место проведения - Рим. Начало - 22:00. Трансляция: Футбол 1, Volia Футбол 2

Манкунианцы практически гарантировали себе выход в финал после разгромной победы в домашних стенах 6:2. "Роме" для выхода нужно побеждать с разницей в четыре гола и не пропускать более одного гола. Задача, мягко говоря, из разряда сказочных.

"Арсенал" - "Вильяреал". Место проведения - Лондон. Начало - 22:00. Трансляция: Футбол 1, Volia Футбол 1

"Канониры" сумели добыть в Испании для себя достаточно положительный результат, исходя из событий первого матча. "Вильяреал" вел в счете 2:0 и играл с середины второй половины в большинстве, но, не реализовав еще несколько моментов, привез пенальти в свои ворота. "Арсенал" один мяч отыграл и теперь их устроит минимальная сухая победа для выхода в финал.

УПЛ

5-6 мая пройдет предпоследний тур. Среди интриг - борьба за второе место и зону Лиги Европы, а также битва за выживание. "Зоря", уступив на прошлой неделе в перенесенном 10-м туре "Олимпику", не смогла сократить до минимума отставание от "Шахтера", который идет на втором месте и практически гарантировал себе "серебро". А вот за зону Лиги Европы борьба обещает быть напряженной до последнего тура. За два последних места сражаются три клуба - "Колос", "Ворскла" и "Десна". А вот "Минаю" для выживания нужно сотворить чудо. В последних турах закарпатцы играют с "Шахтером" и "Ворсклой".

25-й тур

5 мая

"Динамо" - "Мариуполь". Киев, 14:00. Трансляция: 2+2

"Днепр-1" - "Заря". Днепр, 19:00. Трансляция: Униан

"Ворскла" - "Десна". Полтава, 19:00. Трансляция: Футбол 1

"Александрия" - "Колос". Александрия, 19:00. Трансляция: Футбол 2

6 мая

"Минай" - "Шахтер". Киев, 19:00. Трансляция: Футбол 2

"Рух" - "Олимпик". Львов, 19:00. Трансляция: Футбол 1

"Ингулец" - "Львов". Кропивницкий, 19:00. Трансляция: Футбол 3

26-й тур

9 мая

"Шахтер" - "Ингулец". Киев, 17:00. Трансляция: телеканалы Футбол 1, 2, 3

"Колос" - "Динамо". Киев, 17:00. Трансляция: телеканалы Футбол 1, 2, 3

"Мариуполь" - "Десна". Мариуполь, 17:00. Трансляция: телеканалы Футбол 1, 2, 3

"Львов" - "Олимпик". Львов, 17:00. Трансляция: телеканалы Футбол 1, 2, 3

"Минай" - "Ворскла". Ужгород, 17:00. Трансляция: телеканалы Футбол 1, 2, 3

"Днепр-1" - "Рух". Днепр, 17:00. Трансляция: УНИАН

"Заря" - "Александрия". Запорожье, 17:00. Трансляция: УНИАН

АПЛ

8 мая

"Манчестер Сити" - "Челси". Манчестер, 19:30. Трансляция: Setanta

"Горожане" могут оформить чемпионство. Для этого "Сити" нужно будет не проиграть "Челси".

Бундеслига

8 мая

"Бавария" - "Боруссия" (Менхенгладбах). Мюнхен, 19:30

Мюнхенцы могут оформить чемпионство, если одержит победу. За два тура до конца "Лейпциг" уже даже теоретически не сможет достать "Баварию".