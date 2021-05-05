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Без мотивації. "Динамо" і "Маріуполь" розписали нульову нічию

Новость на русском → Маріуполь, Середа 05 травня 2021 15:51
Без мотивації. "Динамо" і "Маріуполь" розписали нульову нічию Фото: "Динамо" і "Маріуполь" голів не забивали (upl.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Київське "Динамо" в номінально домашньому матчі зіграло в нульову нічию з "Маріуполем". Поєдинок відкривав програму 25-го туру Української Прем'єр-ліги.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Поєдинок, хоч і був домашнім для "Динамо", але проходив в Маріуполі. Все через те, що зустріч першого клубу проходила в Києві.

Сама по собі гра турнірної цінності для киян не мала - "біло-сині" ще в позаминулому турі гарантувало собі чемпіонство. А ось "Маріуполю" перемога допомогла б гарантувати збереження прописки в УПЛ на наступний сезон. Хоча і зараз маріупольці навряд чи зможуть опуститися на останнє місце - для цього, як мінімум, потрібні перемоги "Миная" над "Шахтарем" і "Ворсклою".

У підсумку перший тайм запам'ятався кількома напівмоментами з боку як "Динамо", так і "Маріуполя" і трьома жовтими картками в пасиві команд. А ось вже на старті другої половини трохи емоції пожвавилися після вилучення гравця "Динамо". Де Пе влетів в ноги гравця "Маріуполя", за що і отримав другу "жовту". Але особливо розклад в матчі чисельну перевагу маріупольців не змінило. "Динамо" як і раніше більше атакувало і контролювало м'яч, але відкрити рахунок жодна команда так і не змогла. В результаті безгольову нічия - 0:0.

Без мотивації. &quot;Динамо&quot; і &quot;Маріуполь&quot; розписали нульову нічию

Сьогодні в рамках 25-го туру зіграють:

  • "Дніпро-1" - "Зоря";
  • "Ворскла" - "Десна";
  • "Олександрія" - "Колос".

Завтра, 6 травня, зіграють:

  • "Минай" - "Шахтар";
  • "Рух" - "Олімпік";
  • "Інгулець" - "Львів".

Нагадаємо, в минулому турі "Динамо" на виїзді розгромило "Ворсклу", яка бореться за зону єврокубків.

Також РБК-Україна писало, що "Динамо" має шанс виграти "золотий требл" - кияни ще зіграють у фіналі Кубка України з "Зорею".

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