Моста больше нет. ССО показали удары по железной дороге через Северо-Крымский канал

Уничтоженный в ночь на сегодня железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в Крыму использовался оккупантами для логистических перемещений в двух направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сил спецопераций.

Военные отметили, что этот мост был частью стратегической военно-логистической артерии окупантов и использовался для перемещения грузов, ресурсов и военно-материальных средств.

Оно осуществлялось в двух ключевых направлениях: с территории РФ через Крым - для обеспечения группировки войск на южном направлении, и внутри полуострова - для поддержания функционирования крымской военной инфраструктуры.

"Подразделения Middle Strike Cил специальных операций во взаимодействии с подпольщиками Движения сопротивления ССО уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, во временно оккупированном Крыму, вблизи села Раздольное", - сообщили в ССО.

После ударов в ночь на 22 июня были разрушены как железнодорожное полотно, так и обрушился один из пролетов. В ночь на сегодня состоялась вторая фаза миссии - дроны ССО поразили ремонтную технику и повторно - остатки моста.

"Силы специальных операций продолжают разрушать военную логистику врага, снижая его наступательный и оборонительный потенциал", - говорится в заявлении.