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Моста больше нет. ССО показали удары по железной дороге через Северо-Крымский канал

15:50 23.06.2026 Вт
2 мин
Операция по уничтожению логистической артерии врага началась еще вчера
aimg Валерий Ульяненко
Моста больше нет. ССО показали удары по железной дороге через Северо-Крымский канал Фото: украинский военный (Getty Images)
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Уничтоженный в ночь на сегодня железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в Крыму использовался оккупантами для логистических перемещений в двух направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сил спецопераций.

Военные отметили, что этот мост был частью стратегической военно-логистической артерии окупантов и использовался для перемещения грузов, ресурсов и военно-материальных средств.

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Оно осуществлялось в двух ключевых направлениях: с территории РФ через Крым - для обеспечения группировки войск на южном направлении, и внутри полуострова - для поддержания функционирования крымской военной инфраструктуры.

"Подразделения Middle Strike Cил специальных операций во взаимодействии с подпольщиками Движения сопротивления ССО уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, во временно оккупированном Крыму, вблизи села Раздольное", - сообщили в ССО.

После ударов в ночь на 22 июня были разрушены как железнодорожное полотно, так и обрушился один из пролетов. В ночь на сегодня состоялась вторая фаза миссии - дроны ССО поразили ремонтную технику и повторно - остатки моста.

"Силы специальных операций продолжают разрушать военную логистику врага, снижая его наступательный и оборонительный потенциал", - говорится в заявлении.

Напомним, 23 июня подразделения ГУР провели операцию на временно оккупированной территории Запорожской области. В результате удара были поражены грузовики, которые использовались для доставки грузов через сухопутный коридор в Крым.

Кроме того, на оккупированном полуострове из-за аварий в энергосетях ввели графики отключений электроэнергии. Часть населенных пунктов осталась без света и водоснабжения.

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ССО уничтожили железнодорожный мост в Крыму
ССО уничтожили железнодорожный мост в Крыму
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