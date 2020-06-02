Мост Метро в Киеве угрожали взорвать, а Ткаченко может возглавить Минкульт: новости за 1 июня

Коллаж РБК-Украина

Мост метро в Киеве "заминировали", нардеп Александр Ткаченко может возглавить Минкульт, Укрзализныця запустила поезда после карантина. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 1 июня, - в материале РБК-Украина

Мост Метро в Киеве угрожали взорвать

Полиция перекрыла движение на мосту Метро после анонимного звонка о минировании вчера около 14:00. Также из-за угрозы взрыва была ограничена работа нескольких станций красной ветки киевского метрополитена.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко на брифинге, в пакете у задержанного на мосту "минера" был баллон с землей, от которого шли провода.

Он не выдвигал никаких конкретных требований ни во время звонка на "102" с сообщением о минировании, ни в ходе переговоров с правоохранителями. "Минера" удалось задержать после того, как его отвлекли служебной собакой, которая выдернула провод. Все подробности - в материале РБК-Украина.

Ткаченко возглавит Минкульт: фракция "Слуга народа" определилась с кандидатурой

Фракция "Слуга народа" собралась на заседание и обсуждает кадровые вопросы в Кабинете министров. В частности, на должность министра рассматривают нардепа Александра Ткаченко.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

В Киеве новая вспышка коронавируса: женский монастырь отправили на карантин

В Киеве зафиксировали новую вспышку коронавируса в Свято-Вознесенском Флоровском монастыре. Его закрыли на карантин.

Об этом в ходе брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Госпитализировали 8 монахинь.

Кремль о контактах с Зеленским: диалог на высшем уровне не развивается

На сегодня диалог на высшем уровне между Россией и Украиной не развивается. При этом контакты руководство обеих стран сохраняет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В Кремле также заявили, что Зеленский якобы не выполняет взятые обязательства.

Из аэропорта "Киев" возобновляются рейсы: стали известны дата и направления

Со вторника, 16 июня 2020 года, восстанавливаются рейсы из Международного аэропорта "Киев". Ряд авиакомпаний подтвердили готовность выполнять международные рейсы. Об этом пресс-служба аэропорта сообщила в своем Facebook.

"О своей готовности восстановить международные рейсы с 16 июня из аэропорта "Киев" сообщили авиакомпании Belavia, LOT, WizzAir, рейс в Запорожье готова выполнять авиакомпания Мотор Сич", - указано в сообщении.

В аэропорту также назвали направления, по которым восстановится авиасообщение с 16 июня.

В деле об изнасиловании в Кагарлыке могут появиться новые подозреваемые

Правоохранители проверяют всех должностных лиц Кагарлицкого отделения, которые могли быть причастны к изнасилованию и допросам. Речь идет как о руководителе отделения, так и о вероятных свидетелях преступления среди полицейских.

Об этом после закрытого заседания рассказал журналистам глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

По его словам, сейчас всех должностных лиц отделения, включая руководителя, проверяют на соответствие их действий служебным обязанностям.

.В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

Вчера, 1 июня, в Ивано-Франковской области произошло землетрясение. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,2 по шкале Рихтера.

Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля.

Как отмечается, землетрясение не было опасным, однако его могли почувствовать люди внутри домов, особенно на верхних этажах. Источник подземных толчков был зафиксирован в районе м. Долина на глубине 2 км, в 7:22 утра.

Умер композитор Мирослав Скорик

В понедельник, 1 июня, умер выдающийся украинский композитор Мирослав Скорик. Композитор ушел жизни на 81-м году жизни.

Об этом сообщил главный режиссер Национальной оперы Украины имени Т. Г. Шевченко Анатолий Соловьяненко в Facebook.

Причин смерти композитора он не назвал.

Укрзализныця запустила первые поезда в первый день лета: фото и видео

1 июня Укрзализныця запустила первые долгожданные поезда после 75 дней карантина. Появились фото и видео начала железнодорожного сообщения в Украине.

Как рассказал РБК-Украина спикер перевозчика Сергей Щур, первым поехал "Интерсити +" по маршруту Киев-Константиновка. Всего вчера 29 поездов отправились во всех направлениях, кроме западного.

В Украину идет мокрый снег: синоптик указала регионы

Погода в Украине 2 июня не особо порадует украинцев летним теплом. Над территорией Украины до сих пор господствует циклон Izolde, который провоцирует осадки и не слишком приветливые градусы. Об этом на своей странице в Facebook написала Наталка Диденко.

Пока что не стоит ждать от начала лета великолепной погоды. Так, сильные дожди с мокрым снегом пройдут в западных областях нашей страны. Карпаты уже оказались под белоснежными осадками, но завтра это явление продолжится.

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