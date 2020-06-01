Кремль о контактах с Зеленским: диалог на высшем уровне не развивается

Фото: российский президент Владимир Путин (kremlin.ru)

В Кремле заявили, что Зеленский якобы не выполняет взятые обязательства

На сегодня диалог на высшем уровне между Россией и Украиной не развивается. При этом контакты руководство обеих стран сохраняет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Сообщается, что Песков заявил об этом, отвечая на вопрос о приглашении президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москву.

"Что касается руководства этих стран (Украины и Грузии, - ред.), то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - отметил Песков.

Он также добавил, что динамика развития отношений "зависит от выполнения обязательств, взятых руководством страны".

Напомним, на пресс-конференции по итогам года президентства Владимир Зеленский заявлял, что напрямую общается с российским лидеров Владимиром Путиными, поскольку есть ответы, которые желательно услышать один на один.

Он также отметил, что на переговорах с Путиным поднимал тему возвращения оккупированного Крыма, однако Россия не хочет обсуждать этот вопрос.

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Автор: РБК-Украина