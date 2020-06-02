Міст Метро в Києві погрожували підірвати, а Ткаченко може очолити Мінкульт: новини за 1 червня

Колаж РБК-Україна

Міст метро в Києві "замінували", нардеп Олександр Ткаченко може очолити Мінкульт, Укрзалізниця запустила поїзди після карантину. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 1 червня, - в матеріалі РБК-Україна

Міст Метро в Києві погрожували підірвати

Поліція перекрила рух на мосту Метро після анонімного дзвінка про мінування вчора близько 14:00. Також через загрозу вибуху було обмежено роботу декількох станцій червоної гілки київського метрополітену.

Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко на брифінгу, в пакеті у затриманого на мосту був балон з землею, від якого йшли проводи.

Він не висував ніяких конкретних вимог ні під час дзвінка на "102" з повідомленням про замінування, ні в ході переговорів з правоохоронцями. "Мінера" вдалося затримати після того, як його відволікли службовою собакою, яка висмикнула шнур. Всі подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Ткаченко очолить Мінкульт: фракція "Слуга народу" визначилася з кандидатурою

Фракція "Слуга народу" зібралася на засідання і обговорює кадрові питання в Кабінеті міністрів. Зокрема, на посаду міністра розглядають нардепа Олександра Ткаченка.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

У Києві новий спалах коронавірусу: жіночий монастир відправили на карантин

У Києві зафіксували новий спалах коронавірусу в Свято-Вознесенському Флорівському монастирі. Його закрили на карантин.

Про це в ході брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Госпіталізували 8 черниць.

Кремль про контакти з Зеленським: діалог на вищому рівні не розвивається

На сьогодні діалог на вищому рівні між Росією та Україною не розвивається. При цьому контакти керівництво обох країн зберігає.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

У Кремлі заявили, що Зеленський нібито не виконує взяті зобов'язання.

У справі про зґвалтування у Кагарлику можуть з’явитись нові підозрювані

Правоохоронці перевіряють всіх посадових осіб Кагарлицького відділення, які могли бути причетними до зґвалтування і допитів. Мова йде як про керівника відділення, так і про ймовірних свідків злочину серед поліцейських.

Про це після закритого засідання розповів журналістам голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

За його словами, наразі всіх посадовців відділення, включаючи керівника, перевіряють на відповідність їхніх дій службовим обов’язкам.

З аеропорту "Київ" відновлюються рейси: стали відомі дата і напрямки

З вівторка, 16 червня 2020 року, відновлюються рейси з Міжнародного аеропорту "Київ". Ряд авіакомпаній підтвердили готовність виконувати міжнародні рейси. Про це прес-служба аеропорту повідомила у своєму Facebook.

"Про свою готовність відновити міжнародні рейси з 16 червня з аеропорту "Київ" повідомили авіакомпанії Belavia, LOT, WizzAir, рейс до Запоріжжя готова виконувати авіакомпанія Мотор Січ", - вказано у повідомленні.

В аеропорту також назвали напрямки, за якими відновиться авіасполучення з 16 червня.

В Івано-Франківській області стався землетрус

Сьогодні, 1 червня, в Івано-Франківській області стався землетрус. Сейсмологи зафіксували підземні поштовхи магнітудою 3,2 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє прес-служба Головного центру спеціального контролю.

Як зазначається, землетрус не був небезпечним, однак його могли відчути люди у середині будинків, особливо на верхніх поверхах. Джерело підземних поштовхів було зафіксоване в районі м. Долина на глибині 2 км, о 7:22 ранку.

Помер композитор Мирослав Скорик

У понеділок, 1 червня, помер видатний український композитор Мирослав Скорик. Композитор пішов життя на 81-му році життя.

Про це повідомив головний режисер Національної опери України імені Т. Г. Шевченка Анатолій Солов'яненко у Facebook.

Причин смерті композитора він не назвав.

Укрзалізниця запустила перші поїзди у перший день літа: фото та відео

1 червня Укрзалізниця запустила перші довгоочікувані поїзди після 75 днів карантину. З'явилися фото і відео початку залізничного сполучення в Україні.

Як розповів РБК-Україна спікер перевізника Сергій Щур, першим поїхав "Інтерсіті +" за маршрутом Київ-Костянтинівка. Всього вчора 29 поїздів вирушили у всіх напрямках, крім західного.

В Україну йде мокрий сніг: синоптик вказала регіони

Погода в Україні 2 червня не особливо порадує українців літнім теплом. Над територією України досі панує циклон Izolde, який провокує опади і не надто привітні градуси. Про це на своїй сторінці у Facebook написала Наталка Діденко.

Поки що не варто чекати від початку літа чудової погоди. Так, сильні дощі з мокрим снігом пройдуть у західних областях нашої країни. Карпати вже опинилися під білосніжними опадами, але завтра це явище триватиме.

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