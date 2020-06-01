Умер композитор Мирослав Скорик

Скорик умер на 81-м году жизни
В понедельник, 1 июня, умер выдающийся украинский композитор Мирослав Скорик. Композитор ушел жизни на 81-м году жизни.
Об этом сообщил главный режиссер Национальной оперы Украины имени Т. Г. Шевченко Анатолий Соловьяненко в Facebook.
Причин смерти композитора он не назвал.
"Отошел в вечность выдающийся художник и искренний, надежный друг - Мирослав Михайлович Скорик", - написал Соловьяненко.
Мирослав Скорик - всемирно известный композитор и дирижер. Его произведения исполняются в десятках странах мира, в частности в США, Канаде, Австралии, Франции, Германии, Австрии и странах Балтии. Часто Скорик выступал исполнителем собственных произведений как дирижер и пианист.
Скорик является автором музыки к известному фильму Параджанова "Тени забытых предков" и автором произведения "Мелодия".
Также композитор создал ряд произведений, среди которых опера "Моисей" по поэме Ивана Франко и балеты "Перекресток", "Каприсы", идущие на сцене Национальной оперы Украины.
Кроме того, Скорик получил звания "Герой Украины", народного артиста Украины, он лауреат Национальной премии Украины имени Шевченко, кавалер ордена "Знак Почета" и был награжден орденом "За заслуги" первой, второй и третьей степеней.
Напомним, в мае от продолжительной болезни скончался выдающийся украинский писатель Моисей Фишбейн.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Дмитрий Левицкий