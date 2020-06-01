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Умер композитор Мирослав Скорик

Новости » Общество     01.06.2020 - 19:47
Умер композитор Мирослав Скорик
Фото: Мирослав Скорик (weloveua com)

Скорик умер на 81-м году жизни

В понедельник, 1 июня, умер выдающийся украинский композитор Мирослав Скорик. Композитор ушел жизни на 81-м году жизни.

Об этом сообщил главный режиссер Национальной оперы Украины имени Т. Г. Шевченко Анатолий Соловьяненко в Facebook.

Причин смерти композитора он не назвал.

"Отошел в вечность выдающийся художник и искренний, надежный друг - Мирослав Михайлович Скорик", - написал Соловьяненко.

Мирослав Скорик - всемирно известный композитор и дирижер. Его произведения исполняются в десятках странах мира, в частности в США, Канаде, Австралии, Франции, Германии, Австрии и странах Балтии. Часто Скорик выступал исполнителем собственных произведений как дирижер и пианист.

Скорик является автором музыки к известному фильму Параджанова "Тени забытых предков" и автором произведения "Мелодия".

Также композитор создал ряд произведений, среди которых опера "Моисей" по поэме Ивана Франко и балеты "Перекресток", "Каприсы", идущие на сцене Национальной оперы Украины.

Кроме того, Скорик получил звания "Герой Украины", народного артиста Украины, он лауреат Национальной премии Украины имени Шевченко, кавалер ордена "Знак Почета" и был награжден орденом "За заслуги" первой, второй и третьей степеней.

Напомним, в мае от продолжительной болезни скончался выдающийся украинский писатель Моисей Фишбейн.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины преступленияНиколай Скорик
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