ru ua
Чт, 26 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мост через Днепр в Кременчуге на месяц перекроют: кого коснутся ограничения

Новина українською →
Кременчуг, Четверг 26 мая 2022 04:41
Мост через Днепр в Кременчуге на месяц перекроют: кого коснутся ограничения Крюковский мост в Кременчуге (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

В Кременчуге Крюковский мост через Днепр на месяц, до 25 июня, закроют для движения пешеходов и велосипедистов. Об этом заявил начальник Кременчугской районной военной администрации Олег Ледник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кременчугскую газету.

За ближайшие 30 дней на мосту должны заменить асфальтное покрытие тротуаров. При этом движение общественного транспорта и автомобилей по мосту не прекращается. Ночью для переезда через мост будет курсировать маршрутное такси.

Напомним, россияне снова ударили ракетами по Кременчугскому НПЗ. Также сообщалось о взрывах в Полтавском районе.

11 мая ракетный удар с вражеского самолета потерпел Полтавский район. Обстрел подтвердил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр Кременчуг
NEWS
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ: что дальше
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ: что дальше
DAILY
Что будет с курсом доллара и где теперь выгоднее менять валюту
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Что будет с курсом доллара и где теперь выгоднее менять валюту