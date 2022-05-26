Мост через Днепр в Кременчуге на месяц перекроют: кого коснутся ограничения

В Кременчуге Крюковский мост через Днепр на месяц, до 25 июня, закроют для движения пешеходов и велосипедистов. Об этом заявил начальник Кременчугской районной военной администрации Олег Ледник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кременчугскую газету.