Полтавский район подвергся ракетному удару с самолета РФ
Фото: Вражеский самолет нанес удар по Полтавской области (t.me/dsszzi_official)
Ракетному удару с вражеского самолета подвергся Полтавский район. Обстрел подтвердил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию главы области в Telegram.
Регион подвергся обстрелу в среду вечером. Детали удара, а также информацию о его жертвах и возможных разрушениях пока уточняются.
"Полтавский район. Ракетный удар с вражеского самолета. Выясняем детали о разрушениях и пострадавших", – говорится в сообщении.
Новость дополняется.
К слову, российские оккупанты нанесли 18 ракетных ударов по поселку в Запорожской области.
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