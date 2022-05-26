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Міст через Дніпро у Кременчуці на місяць перекриють: кого торкнуться обмеження

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Кременчук, Четвер 26 травня 2022 04:41
Міст через Дніпро у Кременчуці на місяць перекриють: кого торкнуться обмеження Крюківський міст у Кременчуці (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

У Кременчуці Крюківський міст через Дніпро на місяць, до 25 червня, закриють для руху пішоходів і велосипедистів. Про це заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Ледник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кременчуцьку газету.

За найближчі 30 днів на мосту мають замінити асфальтне покриття тротуарів. При цьому рух громадського транспорту і автомобілів по мосту не припиняється. Вночі для переїзду через міст курсуватиме маршрутне таксі.

Нагадавши, росіяни знову вдарили ракетами по Кременчуцькому НПЗ. Також повідомлялося про вибухи в Полтавському районі.

11 травня ракетний удар з ворожого літака зазнав Полтавський район. Обстріл підтвердив голова Полтавської обласної Військової адміністрації Дмитро Лунін.

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