Міст через Дніпро у Кременчуці на місяць перекриють: кого торкнуться обмеження

У Кременчуці Крюківський міст через Дніпро на місяць, до 25 червня, закриють для руху пішоходів і велосипедистів. Про це заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Ледник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кременчуцьку газету.