ru ua
Чт, 12 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне снова обстреляли Кременчугский НПЗ. Прилетело четыре ракеты

Новина українською →
Украина, Четверг 12 мая 2022 17:34
Россияне снова обстреляли Кременчугский НПЗ. Прилетело четыре ракеты Фото: ракетные удары в Полтавской области (dsns)
Автор: Евгений Прокопенко

Россияне снова ударили ракетами по Кременчугскому НПЗ. Также сообщают о взрывах в Полтавском районе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"Четыре "прилета" снова по Кременчугскому НПЗ. Также звуки взрывов слышны были в Полтавском районе. Детали позже. Не оставляем укрытия", - сообщил Лунин.

Информацию о взрывах в Полтавском районе также подтвердил мэр Полтавы Александр Мамай.

Напомним, в результате ракетного удара по Кременчугу 24 апреля пострадали местные теплоэлектроцентраль и нефтеперерабатывающий завод. Также известно об одном погибшем.

11 мая ракетный удар с вражеского самолета потерпел Полтавский район. Обстрел подтвердил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Вступление Украины в ЕС: заявку на уровне европейских лидеров обсудят в июне
Вступление Украины в ЕС: заявку на уровне европейских лидеров обсудят в июне
DAILY
Готовит ли Россия штурм Одессы и что стоит за атаками врага на город и область
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Готовит ли Россия штурм Одессы и что стоит за атаками врага на город и область