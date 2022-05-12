Россияне снова обстреляли Кременчугский НПЗ. Прилетело четыре ракеты
Фото: ракетные удары в Полтавской области (dsns)
Россияне снова ударили ракетами по Кременчугскому НПЗ. Также сообщают о взрывах в Полтавском районе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.
"Четыре "прилета" снова по Кременчугскому НПЗ. Также звуки взрывов слышны были в Полтавском районе. Детали позже. Не оставляем укрытия", - сообщил Лунин.
Информацию о взрывах в Полтавском районе также подтвердил мэр Полтавы Александр Мамай.
Напомним, в результате ракетного удара по Кременчугу 24 апреля пострадали местные теплоэлектроцентраль и нефтеперерабатывающий завод. Также известно об одном погибшем.
11 мая ракетный удар с вражеского самолета потерпел Полтавский район. Обстрел подтвердил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.