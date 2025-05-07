Москву та область атакують дрони: в регіоні лунають потужні вибухи

Дронові атаки по Росії

Останніми днями почастішали атаки ударними дронами по різних регіонах Росії.

В ніч на 6 травня ударні БпЛА атакували Москву, Підмосков'я і чотири регіони країни. В московських аеропортах оголошували план "Килим".

Вдень 6 травня також були виявлені безпілотники, що летіли вбік російської столиці.

А минулих вихідних БпЛА вдарили по заводу "Стріла" в Брянській області. Підприємство виготовляє продукцію для оборонно-промислового комплексу.

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