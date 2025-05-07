Москву и область атакуют дроны: в регионе слышны мощные взрывы

Ударные беспилотники атакуют Москву и Московскую область. В регионе фиксируется сбитие целей и падение обломков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина и местные паблики.
"Силами ПВО Минобороны отражена атака семи беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - заявил он.
Около часа назад аэропорт Шереметьево был закрыт из-за угрозы БпЛА. В Росавиации отметили, что аэропорт не принимает и не отправляет авиарейсы.
Местные паблики обнародовали кадры атаки и уничтожения целей.
В последние дни участились атаки ударными дронами по разным регионам России.
В ночь на 6 мая ударные БпЛА атаковали Москву, Подмосковье и четыре региона страны. В московских аэропортах объявляли план "Ковер".
Днем 6 мая также были обнаружены беспилотники, летевшие в сторону российской столицы.
А в минувшие выходные БпЛА ударили по заводу "Стрела" в Брянской области. Предприятие изготавливает продукцию для оборонно-промышленного комплекса.
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