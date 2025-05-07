Москву и область атакуют дроны: в регионе слышны мощные взрывы

Дроновые атаки по России

В последние дни участились атаки ударными дронами по разным регионам России.

В ночь на 6 мая ударные БпЛА атаковали Москву, Подмосковье и четыре региона страны. В московских аэропортах объявляли план "Ковер".

Днем 6 мая также были обнаружены беспилотники, летевшие в сторону российской столицы.

А в минувшие выходные БпЛА ударили по заводу "Стрела" в Брянской области. Предприятие изготавливает продукцию для оборонно-промышленного комплекса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.