На Москву масово летять дрони: в області під ударом можуть бути Wildberries та завод

Уже у вівторок, 28 липня, Москву та область почали випробовувати дрони - близько п'ятої ранку мер столиці РФ Сергій Собянін повідомив про збиття понад 10 БпЛА, але це був лиш початок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Собяніна, OSINT-канали та роспабліки.
"Дванадцять БпЛА, які летіли на Москву, знищені системою ППО Міноборони. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків", - повідомив градоначальник о 4:38.
Після цього повідомлення було ще п'ять, де Собянін звітував про боротьбу з ворожими безпілотниками, які оточили Москву з усіх боків. Усього дронів, з якими довелося боротися росПВО, було близько сотні.
Мер столиці РФ останнє повідомлення про безпілотників написав о 5:42.
Окрім Москви дрони вразили і об'єкти в радіусі області: а саме через активність літальних апаратів спалахнув логістичний центр Wildberries, також горів завод.
Йдеться про підприємство ЗАТ "Гідростальконструкція" у Чехові - на території заводу впав/потрапив у трубу безпілотник.
Як відомо, з недавніх пір дрони почали атакувати в РФ склади Wildberries - найбільшого маркетплейсу в Росії.
Наприклад, Інститут вивчення війни (ISW) раніше заявив, що Україна за тиждень атакувала щонайменше 10 складів Wildberries. Аналітики вважають, що це створює для Росії нові виклики із захистом тилової інфраструктури та завдає удару по інтересах наближених до Кремля еліт.
Окрім цього, дрони час від часу прилітають до Москви, де стикаються з активною роботою російсьої ППО. Втім, не завжди вдається сбивати всі безпілотники - у червні було вражено Московський НПЗ, який зможе відновити роботу лиш наступного року.