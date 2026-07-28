На Москву масово летять дрони: в області під ударом можуть бути Wildberries та завод

Дрони на Москву

"Дванадцять БпЛА, які летіли на Москву, знищені системою ППО Міноборони. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків", - повідомив градоначальник о 4:38.

Після цього повідомлення було ще п'ять, де Собянін звітував про боротьбу з ворожими безпілотниками, які оточили Москву з усіх боків. Усього дронів, з якими довелося боротися росПВО, було близько сотні.

Мер столиці РФ останнє повідомлення про безпілотників написав о 5:42.

Безпілотники в області та пожежі

Окрім Москви дрони вразили і об'єкти в радіусі області: а саме через активність літальних апаратів спалахнув логістичний центр Wildberries, також горів завод.

Йдеться про підприємство ЗАТ "Гідростальконструкція" у Чехові - на території заводу впав/потрапив у трубу безпілотник.