Москву масовано атакують дрони: мер Собянін стверджує, що збито понад півсотні

За даними мера, загальна кількість перехоплених дронів перевищила півсотні. Перше повідомлення після опівночі Собянін опублікував, заявивши про відбиття атаки 15 безпілотників.

"Відбито атаку 15 БпЛА, які летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - написав мер о 01:05.

Згодом він продовжив повідомляти про нові збиті дрони. За інформацією Собяніна, російська ППО перехоплювала безпілотники на підльоті до столиці, а екстрені служби виїжджали на місця падіння уламків.

Загалом, якщо рахувати з вечора 28 жовтня, нібито було збито понад сотню безпілотників.

Атака також вплинула працювати аеропортів Московського регіону. Тимчасові обмеження на прийом та відправлення літаків запроваджували у Внуково, Домодєдово та Жуковському.

За даними росЗМІ, два літаки, що летіли з Туреччини до Москви, повернули назад через обмеження у Внуково.