ua en ru
Чт, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Дрони атакують Росію: вибухи в Липецьку і Тулі, на Москву летять десятки БпЛА

04:09 22.10.2026 Чт
1 хв
aimg Катерина Коваль
Дрони атакують Росію: вибухи в Липецьку і Тулі, на Москву летять десятки БпЛА Фото: дрони атакують регіони Росії в ніч на 22 жовтня (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

У ніч на 22 жовтня дрони атакували кілька регіонів Росії. Вибухи пролунали в Липецьку, Тулі, Курській і Бєлгородській областях, безпілотники долетіли до Підмосков'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали та мера Москви Сергія Собяніна.

Москва

З 02:22 до 03:41 Собянін шість разів звітував про збиті дрони. Загалом він заявив про 90 безпілотників, які нібито летіли на Москву.

На місцях падіння уламків, за його словами, працюють екстрені служби. Місцеві жителі півночі Москви чули гучний вибух.

Липецьк

У місті пролунали вибухи, після яких спалахнула пожежа в багатоповерхівці.

Інші регіони

Вибухи також чули в Тулі, Курській та Бєлгородській областях. У Санкт-Петербурзі оголошували загрозу атаки дронів.

Масовані атаки дронів на Росію тривають не першу ніч. У ніч на 14 жовтня Сили оборони запустили понад 900 дронів по 20 регіонах РФ, і російська влада змушена була визнати масштаб атаки. У ніч на 18 жовтня під ударом опинилися Москва і Петербург, де Сили оборони вразили Петербурзький нафтовий термінал.

Росія намагається прикрити найважливіші об'єкти. Наприклад, довкола економічної зони "Алабуга" в Татарстані, де виробляють ударні дрони, розгорнули вже 33 позиції ППО, і тепер це один із найзахищеніших об'єктів країни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Москва Тула Війна Росії проти України Атака дронів
Новини
Зеленський готовий до замороження війни по лінії фронту
Зеленський готовий до замороження війни по лінії фронту
Аналітика
Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком