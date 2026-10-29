Москву массировано атакуют дроны: мэр Собянин утверждает, что сбито больше полусотни

По данным мэра, общее число перехваченных дронов превысило полсотни. Первое сообщение после полуночи Собянин опубликовал, заявив об отражении атаки 15 беспилотников.

"Отражена атака 15 БпЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр в 01:05.

Впоследствии он продолжил сообщать о новых сбитых дронах. По информации Собянина, российская ПВО перехватывала беспилотники на подлете к столице, а экстренные службы выезжали на места падения обломков.

В целом, если считать с вечера 28 октября, якобы были сбиты более сотни беспилотников.

Атака также повлияла на работу аэропортов Московского региона. Временные ограничения на прием и отправку самолетов вводили во Внуково, Домодедово и Жуковском.

По данным росСМИ, два летевших из Турции в Москву самолета повернули обратно из-за ограничений во Внуково.