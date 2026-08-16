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Москву масовано атакували дрони, в області є влучання (фото, відео)

05:06 16.08.2026 Нд
2 хв
Під ударом могли бути два склади Wildberries
aimg Катерина Коваль
Фото: на місці влучання розгорається пожежа (Getty Images)

У ніч на 16 серпня безпілотники масовано атакують Москву - за кілька годин над містом і областю вже збили щонайменше 76 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна.

Атака на Москву тривала кілька годин поспіль, і Собянін повідомляв про нові збиті безпілотники практично щогодини. Спершу він відзвітував про сім збитих дронів, які летіли на місто, а вже за кілька хвилин - ще про п'ять.

Далі цифри почали зростати ще швидше: спочатку вісім дронів, потім ще вісім, згодом десять, дванадцять і п'ятнадцять.

Станом на 4:05 загальна кількість збитих безпілотників за офіційними даними мера сягнула щонайменше 76 - атака ще триває, і Собянін продовжує оновлювати дані. На місцях падіння уламків, за його словами, весь час працюють фахівці екстрених служб.

Тим часом у мережі з'явилися повідомлення про можливе влучання в район Колєдіно - саме там розташований один із логістичних комплексів Wildberries.

Оновлено 5:30

OSINT-аналітики Telegram-каналу ASTRA підтвердили: під ударом опинився найбільший склад Wildberries - логістичний комплекс у Подольську Московської області, за адресою Троїцька вулиця, 20 у селі Колєдіно. За даними OSINT-аналізу фотографій очевидців, саме там триває масштабна пожежа після нічної атаки безпілотників.

Площа складу перевищує 200 тисяч квадратних метрів - це найбільший логістичний об'єкт компанії.

Атаки дронів на Москву та її околиці цього літа стали регулярними. Ще 14 серпня місто та Ленінградська область опинилися під ударом безпілотників - тоді зафіксували пошкодження та пожежу в районі одного з портів. А 7 серпня у Москві пролунав потужний вибух, від якого в містян тряслися стіни та вікна по всьому місту - офіційні служби тоді ситуацію не коментували.

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Російська ФедераціяМоскваВійна в УкраїніДрони