Москву массированно атаковали дроны, в области попадание (фото, видео)

Атака на Москву продолжалась несколько часов подряд, и Собянин сообщал о новых сбитых беспилотниках практически каждый час. Сначала он отчитался о семи сбитых дронах, летевших на город, а уже через несколько минут - еще о пяти.

Дальше цифры начали расти еще быстрее: сначала восемь дронов, потом еще восемь, потом десять, двенадцать и пятнадцать.

По состоянию на 4:05 общее количество сбитых беспилотников по официальным данным мэра достигло по меньшей мере 76 - атака продолжается, и Собянин продолжает обновлять данные. На местах падения обломков, по его словам, постоянно работают специалисты экстренных служб.

Тем временем в сети появились сообщения о возможном попадании в район Коледино - именно там расположен один из логистических комплексов Wildberries.

Обновлено 5:30

OSINT-аналитики Telegram-канала ASTRA подтвердили : под ударом оказался самый большой состав Wildberries - логистический комплекс в Подольске Московской области, по адресу Троицкая улица, 20 в селе Коледино. По данным OSINT-анализа фотографий очевидцев, именно там идет масштабный пожар после ночной атаки беспилотников.

Площадь склада превышает 200 тысяч квадратных метров - это самый большой логистический объект компании.