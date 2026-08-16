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Москву массированно атаковали дроны, в области попадание (фото, видео)

05:06 16.08.2026 Вс
2 мин
Под ударом могли быть два состава Wildberries
aimg Екатерина Коваль
Фото: на месте попадания разгорается пожар (Getty Images)

В ночь на 16 августа беспилотники массированно атакуют Москву - через несколько часов над городом и областью уже сбили по меньшей мере 76 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

Атака на Москву продолжалась несколько часов подряд, и Собянин сообщал о новых сбитых беспилотниках практически каждый час. Сначала он отчитался о семи сбитых дронах, летевших на город, а уже через несколько минут - еще о пяти.

Дальше цифры начали расти еще быстрее: сначала восемь дронов, потом еще восемь, потом десять, двенадцать и пятнадцать.

По состоянию на 4:05 общее количество сбитых беспилотников по официальным данным мэра достигло по меньшей мере 76 - атака продолжается, и Собянин продолжает обновлять данные. На местах падения обломков, по его словам, постоянно работают специалисты экстренных служб.

Тем временем в сети появились сообщения о возможном попадании в район Коледино - именно там расположен один из логистических комплексов Wildberries.

Обновлено 5:30

OSINT-аналитики Telegram-канала ASTRA подтвердили : под ударом оказался самый большой состав Wildberries - логистический комплекс в Подольске Московской области, по адресу Троицкая улица, 20 в селе Коледино. По данным OSINT-анализа фотографий очевидцев, именно там идет масштабный пожар после ночной атаки беспилотников.

Площадь склада превышает 200 тысяч квадратных метров - это самый большой логистический объект компании.

Атаки дронов на Москву и ее окрестности этим летом стали регулярными. Еще 14 августа город и Ленинградская область оказались под ударом беспилотников - зафиксировали повреждения и пожар в районе одного из портов. А 7 августа в Москве раздался мощный взрыв , от которого у горожан тряслись стены и окна по всему городу - официальные службы тогда ситуацию не комментировали.

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