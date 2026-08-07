У Москві пролунав потужний вибух: стіни та вікна тремтіли по всьому місту
У Москві вранці 7 серпня пролунав потужний вибух. Місцеві мешканці повідомляють, що в їхніх квартирах тремтіли стіни та вікна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.
Гучний звук зафіксували близько 11:00 одразу в кількох частинах російської столиці та її передмісті.
За словами місцевих жителів, вибухова хвиля відчувалася у різних куточках міста. Зокрема, чіткий та віддалений звук вибуху чули в офісах і житлових будинках у центрі та на півночі Москви.
Крім того, про потужний гук повідомляють мешканці районів станцій метро "Варшавська" та "Домодєдовська", а також передмістя - вибух також чули жителі підмосковних населених пунктів.
Візуальних ознак прильоту чи пожежі росіяни наразі не спостерігають. Офіційні служби та влада Москви подію поки ніяк не коментують.
"Щойно почули в офісі на роботі в центрі Москви чіткий віддалений гучний вибух; буквально одразу ж друзі з передмістя, які перебувають у зовсім різних місцях, написали, що теж це чули. Мабуть, щось дуже сильно вибухнуло", - зазначають свідки.
Інші очевидці додають, що у багатьох квартирах від сили звуку затремтіли вікна, однак візуально нічого не видно.
Нагадаємо, 1 серпня в одному з кафе в центрі Москви стався потужний вибух, унаслідок якого загинули щонайменше п'ятеро людей, ще кілька осіб зазнали поранень.
Водночас стало відомо, що серед загиблих був зять генерала Олександра Чайка, який, ймовірно, святкував у закладі свій день народження.