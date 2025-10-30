На Москву летіли невідомі дрони: в московських аеропортах вводили обмеження

Вибухи пролунали в Московській області. Російські ЗМІ з посиланням на очевидців писали про три вибухи у підмосковній Коломні.

Також повідомлялось, що два літаки не могли приземлитися у московському аеропорту Внуково: в районі міста Володимир кружляли лайнери з Фергани (Узбекистан) та Дубая (ОАЕ).

Загалом у Внуково затримувались п'ять рейсів на приліт і виліт і один був скасований. Обмеження вводили у Домодєдово, а також у Волгограді, Калузі, Саратові та Ярославлі.

Пізніше мер Москви Сергій Собянін писав, що загалом над московським регіоном ППО збили шість безпілотників.

Також близько 03:40 з'явились повідомлення про відновлення роботи аеропортів Домодєдово і Внуково.