Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

На Москву летіли невідомі дрони: в московських аеропортах вводили обмеження

Ілюстративне фото: московський аеропорт Внуково не працював через невідомі дрони (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Два літаки не могли приземлитися у московському аеропорту Внуково. Обмеження вводили і в аеропорту Домодєдово. Очевидці писали про вибухи в Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

Вибухи пролунали в Московській області. Російські ЗМІ з посиланням на очевидців писали про три вибухи у підмосковній Коломні.

Також повідомлялось, що два літаки не могли приземлитися у московському аеропорту Внуково: в районі міста Володимир кружляли лайнери з Фергани (Узбекистан) та Дубая (ОАЕ). 

Загалом у Внуково затримувались п'ять рейсів на приліт і виліт і один був скасований. Обмеження вводили у Домодєдово, а також у Волгограді, Калузі, Саратові та Ярославлі.

Пізніше мер Москви Сергій Собянін писав, що загалом над московським регіоном ППО збили шість безпілотників. 

Також близько 03:40 з'явились повідомлення про відновлення роботи аеропортів Домодєдово і Внуково. 

 

Атаки дронів на Москву

Як писало РБК-Україна, в ніч на 27 жовтня, згідно із повідомленням Міноборони Росії, було перехоплено та знищено 193 дрони, причому 40 із них - над Московською областю, у тому числі 34 безпілотники, що "летіли на Москву".

Про атаку невідомих дронів на Москву ввечері 26 жовтня писали російські ЗМІ.

Вони публікували численні фото та відео зі столиці РФ: там було дуже гучно, лунали вибухи та було видно стовп диму.

Мер Москви Сергій Собянін писав, що ППО "все збили". При цьому в соцмережах ширилось фото російських солдатів на пікапі з кулеметом,що стали прямо навпроти Кремля.

Увечері 27 жовтня також були повідомлення в російських ЗМІ про невідомі дрони, що нібито атакують Москву. Повідомлялось про вибухи в Підмосков'ї.

