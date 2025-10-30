RU

На Москву летели неизвестные дроны: в московских аэропортах вводили ограничения

Иллюстративное фото: московский аэропорт Внуково не работал из-за неизвестных дронов (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Два самолета не могли приземлиться в московском аэропорту Внуково. Ограничения вводили и в аэропорту Домодедово. Очевидцы писали о взрывах в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Взрывы прогремели в Московской области. Российские СМИ со ссылкой на очевидцев писали о трех взрывах в подмосковной Коломне.

Также сообщалось, что два самолета не могли приземлиться в московском аэропорту Внуково: в районе города Владимир кружили лайнеры из Ферганы (Узбекистан) и Дубая (ОАЭ).

Всего во Внуково задерживались пять рейсов на прилет и вылет и один был отменен. Ограничения вводили в Домодедово, а также в Волгограде, Калуге, Саратове и Ярославле.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин писал, что всего над московским регионом ПВО сбили шесть беспилотников.

Также около 03:40 появились сообщения о возобновлении работы аэропортов Домодедово и Внуково.

 

 

Атаки дронов на Москву

Как писало РБК-Украина, в ночь на 27 октября, согласно сообщению Минобороны России, было перехвачено и уничтожено 193 дрона, причем 40 из них - над Московской областью, в том числе 34 беспилотника, "летевших на Москву".

Об атаке неизвестных дронов на Москву вечером 26 октября писали российские СМИ.

Они публиковали многочисленные фото и видео из столицы РФ: там было очень громко, раздавались взрывы и был виден столб дыма.

Мэр Москвы Сергей Собянин писал, что ПВО "все сбили". При этом в соцсетях распространялось фото российских солдат на пикапе с пулеметом, которые стали прямо напротив Кремля.

Вечером 27 октября также были сообщения в российских СМИ о неизвестных дронах, которые якобы атакуют Москву. Сообщалось о взрывах в Подмосковье.

