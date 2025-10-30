На Москву летели неизвестные дроны: в московских аэропортах вводили ограничения

Два самолета не могли приземлиться в московском аэропорту Внуково. Ограничения вводили и в аэропорту Домодедово. Очевидцы писали о взрывах в Москве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Взрывы прогремели в Московской области. Российские СМИ со ссылкой на очевидцев писали о трех взрывах в подмосковной Коломне.
Также сообщалось, что два самолета не могли приземлиться в московском аэропорту Внуково: в районе города Владимир кружили лайнеры из Ферганы (Узбекистан) и Дубая (ОАЭ).
Всего во Внуково задерживались пять рейсов на прилет и вылет и один был отменен. Ограничения вводили в Домодедово, а также в Волгограде, Калуге, Саратове и Ярославле.
Позже мэр Москвы Сергей Собянин писал, что всего над московским регионом ПВО сбили шесть беспилотников.
Также около 03:40 появились сообщения о возобновлении работы аэропортов Домодедово и Внуково.
Как писало РБК-Украина, в ночь на 27 октября, согласно сообщению Минобороны России, было перехвачено и уничтожено 193 дрона, причем 40 из них - над Московской областью, в том числе 34 беспилотника, "летевших на Москву".
Об атаке неизвестных дронов на Москву вечером 26 октября писали российские СМИ.
Они публиковали многочисленные фото и видео из столицы РФ: там было очень громко, раздавались взрывы и был виден столб дыма.
Мэр Москвы Сергей Собянин писал, что ПВО "все сбили". При этом в соцсетях распространялось фото российских солдат на пикапе с пулеметом, которые стали прямо напротив Кремля.
Вечером 27 октября также были сообщения в российских СМИ о неизвестных дронах, которые якобы атакуют Москву. Сообщалось о взрывах в Подмосковье.