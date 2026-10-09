Москву атакують дрони та повітряні кулі, працює ППО, - ЗМІ

Нагадаємо, росіяни вже не вперше стикаються з повітряними загрозами у столичній області. Зокрема, у ніч на 6 жовтня Московську область атакували ударні безпілотники.

Тоді БПЛА заходили на цілі одразу з кількох напрямків, а під ударом опинився Московський НПЗ у Капотні - один із найбільших нафтопереробних заводів РФ.

Крім того, під час масованого нальоту 20 вересня російська влада навмисно приховала атаку дронів від цивільних. Жителів Москви не попереджали про небезпеку ані сиренами, ані SMS-сповіщеннями.

За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), це було зроблено для того, щоб не зірвати явку на "виборах".