Москву атакуют дроны и воздушные шары, работает ПВО, - СМИ

Напомним, россияне уже не в первый раз сталкиваются с воздушными угрозами в столичной области. В частности, в ночь на 6 октября Московскую область атаковали ударные беспилотники.

Тогда БПЛА заходили на цели сразу по нескольким направлениям, а под ударом оказался Московский НПЗ в Капотне - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.

Кроме того, во время массированного налета 20 сентября российские власти намеренно скрыли атаку дронов от гражданских. Жителей Москвы не предупреждали об опасности ни сиренами, ни SMS-уведомлениями.

По оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), это было сделано для того, чтобы не сорвать явку на выборах.