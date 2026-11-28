З вечора 27 листопада Москву атакують безпілотники. В аеропортах Внуково і Домодєдово запровадили обмеження на польоти, а один із рейсів із Шереметьєво так і не вилетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна та російське видання ASTRA .

Собянін почав звітувати про збиті безпілотники ще ввечері 27 листопада. Станом на першу ночі він заявив уже про 48 знищених дронів, які летіли на Москву.

Після кожного повідомлення мер додавав, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Про наслідки він не розповідав.

Обмеження запровадили в московських аеропортах Внуково і Домодєдово. Крім того, аеропорти обмежили роботу в Калузі, Пензі, Саратові та Тамбові.

Про обмеження в Шереметьєво офіційно не повідомляли. Проте видання "Осторожно, новости" з посиланням на пасажира пише, що звідти так і не вилетів рейс SU6259 авіакомпанії "Росія" до Владивостока.

Літак мав вирушити ввечері 27 листопада. Майже через три години очікування в салоні командир оголосив, що виліт відкладається на невизначений строк, а працівники авіакомпанії не змогли пояснити причину.

Близько опівночі пасажирів висадили і пообіцяли відправити до Владивостока іншим літаком. Згодом виліт перенесли на 10:00 ранку.

Пасажири також отримали смс, що рейс виконають із додатковою посадкою. Однак замість назви міста в повідомленні залишили пропуск.