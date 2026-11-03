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Атака дронів паралізувала всі чотири аеропорти Москви, два повністю закриті

00:49 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Атака дронів паралізувала всі чотири аеропорти Москви, два повністю закриті Фото: аеропорт "Шереметьєво" у Москві, який зупинив роботу через атаку дронів (Getty Images)
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Увечері 2 листопада Москву атакували безпілотники. За кілька годин російська ППО нібито знищила 46 дронів, а в усіх чотирьох столичних аеропортах запровадили обмеження на польоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви мера Москви Сергія Собяніна та дані про роботу аеропортів.

Про збиття дронів мер російської столиці звітував чотири рази впродовж вечора:

  • о 22:04 - вісім безпілотників;
  • о 22:28 - ще 10;
  • о 22:46 - ще 10;
  • о 23:51 - одразу 18.

Щоразу Собянін додавав, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Подробиць про руйнування чи постраждалих він не наводив.

Обмеження торкнулися всього московського авіавузла:

  • Внуково і Домодєдово повністю припинили приймати та відправляти рейси;
  • Шереметьєво і Жуковський працюють лише за погодженням.

Нинішня атака - не перша за останні дні. Увечері 29 жовтня через масований наліт безпілотників в аеропортах Москви та Петербурга зірвали понад 460 рейсів, їх або затримали, або скасували. Найсильніше постраждали Внуково і Шереметьєво, а частину літаків, які не змогли сісти в Москві, приймав петербурзький Пулково.

Обмеження на польоти тоді діяли з 22:52 і трималися майже дев'ять годин. Росавіація скасувала їх для Внуково, Домодєдово та Жуковського лише о 6:46 ранку, проте затримки рейсів тривали до вечора.

Підсумковий параліч московських аеропортів обернувся щонайменше 223 скасованими та 233 затриманими рейсами. Це один із найбільших авіазбоїв у Росії з початку жовтня, і стався він одразу після саміту Росія-Африка, який приймав Путін.

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