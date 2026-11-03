Атака дронів паралізувала всі чотири аеропорти Москви, два повністю закриті

Увечері 2 листопада Москву атакували безпілотники. За кілька годин російська ППО нібито знищила 46 дронів, а в усіх чотирьох столичних аеропортах запровадили обмеження на польоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви мера Москви Сергія Собяніна та дані про роботу аеропортів.

Щоразу Собянін додавав, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Подробиць про руйнування чи постраждалих він не наводив.

Нинішня атака - не перша за останні дні. Увечері 29 жовтня через масований наліт безпілотників в аеропортах Москви та Петербурга зірвали понад 460 рейсів, їх або затримали, або скасували. Найсильніше постраждали Внуково і Шереметьєво, а частину літаків, які не змогли сісти в Москві, приймав петербурзький Пулково.

Обмеження на польоти тоді діяли з 22:52 і трималися майже дев'ять годин. Росавіація скасувала їх для Внуково, Домодєдово та Жуковського лише о 6:46 ранку, проте затримки рейсів тривали до вечора.

Підсумковий параліч московських аеропортів обернувся щонайменше 223 скасованими та 233 затриманими рейсами. Це один із найбільших авіазбоїв у Росії з початку жовтня, і стався він одразу після саміту Росія-Африка, який приймав Путін.