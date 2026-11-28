Москву атакуют дроны: аэропорты ограничили работу, пассажиров высадили из самолета
С вечера 27 ноября Москву атакуют беспилотники. В аэропортах Внуково и Домодедово ввели ограничения на полеты, а один из рейсов из Шереметьево так и не вылетел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина и российское издание ASTRA.
Собянин начал отчитываться о сбитых беспилотниках еще вечером 27 ноября. По состоянию на первую ночь он заявил уже о 48 уничтоженных дронах, летевших на Москву.
После каждого сообщения мэр прибавлял, что на местах падения обломков работают экстренные службы. О последствиях он не говорил.
Ограничения были введены в московских аэропортах Внуково и Домодедово. Кроме того, аэропорты ограничили работу в Калуге, Пензе, Саратове и Тамбове.
Об ограничениях в Шереметьево официально не сообщали. Однако издание "Осторожно, новости" со ссылкой на пассажира пишет, что оттуда так и не вылетел рейс SU6259 авиакомпании "Россия" во Владивосток.
Самолет должен был отправиться вечером 27 ноября. Спустя почти три часа ожидания в салоне командир объявил, что вылет откладывается на неопределенный срок, а работники авиакомпании не смогли объяснить причину.
Около полуночи пассажиров взорвали и пообещали отправить во Владивосток другим самолетом. Затем вылет перенесли на 10:00 утра.
Пассажиры также получили смс, что рейс выполнят с дополнительной посадкой. Однако вместо названия города в сообщении оставили пробел.
Напомним, вечером 16 ноября Москву массированно атаковали дроны . К полуночи, по данным Собянина, на подлете в город якобы сбили около 200 беспилотников, а работу всех четырех столичных аэропортов приостанавливали.
Еще раньше, 2 ноября, атака дронов парализовала аэропорты Москвы почти на девять часов. Тогда отменили, по меньшей мере, 223 рейса, еще 233 задержали.
В конце октября Москву тоже атаковали беспилотники. Тогда мэр заявил, что сбили более полусотни дронов, а ограничения действовали во Внуково, Домодедово и Жуковском.