Москву атакували невідомі дрони, затримуються рейси в аеропорту

Атаки на Москву

Раніше РБК-Україна писало, що невідомі дрони летіли на Москву та передмістя у ніч на 15 грудня. Про вибухи повідомляли російські пабліки та місцеві жителі.

Ввечері 14 грудня на тлі повідомлень про підльоти до Москви безпілотників влада тимчасово вводила обмеження на роботу аеропортів "Домодєдово" та "Жуковський".

У ніч на 11 грудня російські пабліки теж писали, що до Москви долітають невідомі дрони. На тлі цього в області було оголошено "червоний" рівень небезпеки, а аеропорти "Внуково", "Домодєдово", "Шереметьєво" і "Жуковський" тимчасово зупинили роботу.

Також ми писали, що 30 листопада на Москву теж летіли дрони, через що в московських аеропортах вводили обмеження. Тоді в Московській області було чути вибухи, а росЗМІ уточнювали, що прогриміли три вибухи в підмосковній Коломні.

До цього 27 жовтня у районі Москви прогриміли вибухи: росіяни скаржились на атаку дронів.