Москву атакували невідомі дрони: оголошували план "Килим", росіяни застрягли в аеропортах

Невідомі дрони атакували столицю Росії, Москву, у середу, 21 травня. У місті оголошував план "Килим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна та російські Telegram-канали.

Російські Telegram-канали пишуть, що мінімум два дрони були збиті в районі Домодєдово. В аеропортах "Домодєдово" та "Жуковський" вводили план "Килим", що призвело до затримок рейсі на виліт та на приліт.

"Силами ППО Міноборони відбито атаку трьох безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - написав він.

За словами Собяніна, російська ППО відбила атаку трьох безпілотників, які прямували на Москву.

Москва під атакою дронів

Раніше ми писали про те, що у ніч на 6 травня ударні БпЛА атакували Москву, Підмосков'я і чотири регіони країни. В московських аеропортах оголошували план "Килим". Вдень 6 травня також були виявлені безпілотники, що летіли вбік російської столиці.

Наступної ночі, 7 травня, Москву також атакували дрони. Тоді теж низка аеропортів запроваджувала план "Килим" а в регіоні було чути вибухи.

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