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Москву атаковали неизвестные дроны: объявляли план "Ковер", россияне застряли в аэропортах

Среда 21 мая 2025 15:33
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Москву атаковали неизвестные дроны: объявляли план "Ковер", россияне застряли в аэропортах Иллюстративное фото: Москву атаковали неизвестные дроны 21 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Неизвестные дроны атаковали столицу России, Москву, в среду, 21 мая. В городе объявлял план "Ковер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина и российские Telegram-каналы.

По словам Собянина, российская ПВО отразила атаку трех беспилотников, которые направлялись на Москву.

"Силами ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, которые летели на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он.

Российские Telegram-каналы пишут, что минимум два дрона были сбиты в районе Домодедово. В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" вводили план "Ковер", что привело к задержкам рейсов на вылет и на прилет.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Москва под атакой дронов

Ранее мы писали о том, что в ночь на 6 мая ударные БпЛА атаковали Москву, Подмосковье и четыре региона страны. В московских аэропортах объявляли план "Ковер". Днем 6 мая также были обнаружены беспилотники, летевшие в сторону российской столицы.

Следующей ночью, 7 мая, Москву также атаковали дроны. Тогда тоже ряд аэропортов вводил план "Ковер", а в регионе были слышны взрывы.

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Москва Война в Украине Аэропорт Атака дронов
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