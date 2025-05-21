Москву атаковали неизвестные дроны: объявляли план "Ковер", россияне застряли в аэропортах

Неизвестные дроны атаковали столицу России, Москву, в среду, 21 мая. В городе объявлял план "Ковер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина и российские Telegram-каналы.

Российские Telegram-каналы пишут, что минимум два дрона были сбиты в районе Домодедово. В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" вводили план "Ковер", что привело к задержкам рейсов на вылет и на прилет.

"Силами ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, которые летели на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он.

По словам Собянина, российская ПВО отразила атаку трех беспилотников, которые направлялись на Москву.

Москва под атакой дронов

Ранее мы писали о том, что в ночь на 6 мая ударные БпЛА атаковали Москву, Подмосковье и четыре региона страны. В московских аэропортах объявляли план "Ковер". Днем 6 мая также были обнаружены беспилотники, летевшие в сторону российской столицы.

Следующей ночью, 7 мая, Москву также атаковали дроны. Тогда тоже ряд аэропортов вводил план "Ковер", а в регионе были слышны взрывы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.