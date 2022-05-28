Только не москвичи и петербуржцы: Подоляк рассказал, кого Россия пускает в "расход" в Украине

На войну в Украину Россия отправила умирать бурятов, тувинцев, дагестанцев и чеченцев. При этом жителей Москвы и Санкт-Петербурга среди убитых в Украине не обнаружено.

Об этом заявил советник главы ОП Украины Михаил Подоляк в Twitter, сообщает РБК-Украина .

"Кстати, почему в борьбе за "русский мир" в Украине "расходными" людьми, чьими трупами усеяны наши поля, выступают буряты, тувинцы, дагестанцы и чеченцы, но только не москвичи и петербуржцы? Подневольным колониям российской наци-империи стоило бы задать несколько вопросов себе…" - написал Подоляк.

Напомним, Подоляк отметил, что в данный момент все правительство работает над тем, чтобы Украина получила достаточное количество оружия для освобождения временно оккупированных территорий.

Ранее Подоляк заявил о том, что Украина освободит своих граждан, а коллаборантам, которые находятся у власти, придется отвечать.

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