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У Зеленского рассказали, когда освободят оккупированный юг Украины

Новина українською →
Четверг 26 мая 2022 18:10
У Зеленского рассказали, когда освободят оккупированный юг Украины Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация пытается сформировать мнение среди украинцев на юге Украины о том, что их якобы бросили. Однако освобождение территорий нашей страны является лишь вопросом времени.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Так вот, о конкретике. Россия очень активно пытается сформировать у южан мнение, что Украина их покинула, а "русский мир" пришел надолго. Полный бред. Имеем классическую русскую психологическую операцию: вызвать чувство смуты и великой обиды брошенных, а потом конвертировать это в гнев оскорбленных",- пишет Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, сегодня все правительство работает над тем, чтобы Украина получила достаточное количество оружия для освобождения временно оккупированных территорий. Военная машина нашей страны работает над тем, чтобы сдержать наступление врага на востоке, а Кремль тем временем продолжает бросать в бой все, что имеет.

"Как только Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, а Украина накопит достаточно сил - юг нашей страны будет обязательно освобожден",- добавил Подоляк.

По словам Подоляка, вопрос освобождения юга Украины решится не в ближайшие дни, однако быстрее, чем это можно представить.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты пытаются выйти на админграницы Херсонской области, чтобы продвинуться в сторону Николаева.

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