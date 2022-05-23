Украина освободит своих граждан, а коллаборантам пощады не будет, - Подоляк
Никто не осуждает украинцев, которые вынужденно остались на оккупированных территориях. Однако коллаборантам, находящимся у власти, придется отвечать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Украины Михаила Подоляка.
"Никто не может осуждать украинцев, которые остаются на временно оккупированных территориях. Мы с пониманием относимся к людям, которые должны продолжать работать: медикам, коммунальщикам и тому подобное. Но не до коллаборантов во власти - им не будет пощады. Украина освободит своих граждан. Скоро", - написал Подоляк.
Напомним, Украина исключает возможность жертвовать своими территориями ради того, чтобы усмирить Российскую Федерацию. Украинцы знают, за что борются, и поэтому одержат победу.
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