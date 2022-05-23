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Украина освободит своих граждан, а коллаборантам пощады не будет, - Подоляк

Новина українською →
Украина, Понедельник 23 мая 2022 19:14
Украина освободит своих граждан, а коллаборантам пощады не будет, - Подоляк Фото: Михаил Подоляк (presedent.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Никто не осуждает украинцев, которые вынужденно остались на оккупированных территориях. Однако коллаборантам, находящимся у власти, придется отвечать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Украины Михаила Подоляка.

"Никто не может осуждать украинцев, которые остаются на временно оккупированных территориях. Мы с пониманием относимся к людям, которые должны продолжать работать: медикам, коммунальщикам и тому подобное. Но не до коллаборантов во власти - им не будет пощады. Украина освободит своих граждан. Скоро", - написал Подоляк.

Напомним, Украина исключает возможность жертвовать своими территориями ради того, чтобы усмирить Российскую Федерацию. Украинцы знают, за что борются, и поэтому одержат победу.

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