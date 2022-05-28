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Тільки не москвичі і петербуржці: Подоляк розповів, кого Росія пускає в "розхід" в Україні

Фото: радник голови ВП України Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

На війну в Україну Росія відправила вмирати бурятів, тувинців, дагестанців і чеченців. При цьому жителів Москви і Санкт-Петербурга серед убитих в Україні не виявлено.

Про це заявив радник Голови ВП України Михайло Подоляк у Twitter, повідомляє РБК-Україна.

"До речі, чому в боротьбі за "русский мир" в Україні люди є витратним матеріалом, чиїми трупами усіяні наші поля, - це в першу чергу буряти, тувинці, дагестанці і чеченці, але тільки не москвичі і петербуржці? Підневільним колоніям російської наці-імперії варто було б поставити кілька запитань собі..." - написав Подоляк.

Нагадаємо, Подоляк зазначив, що в даний момент весь уряд працює над тим, щоб Україна отримала достатню кількість зброї для звільнення тимчасово окупованих територій.

Раніше Подоляк заявив про те, що Україна звільнить своїх громадян, а колаборантам, які перебувають при владі, доведеться відповідати.

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